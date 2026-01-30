Vilanova abrirá las puertas del punto limpio tras aprobar las bases de uso de las instalaciones

El punto limpio que el Concello de Vilanova ha construido en una parcela del polígono industrial de Tremoedo está más próximo a su apertura. Para ello, las instalaciones necesitan contar con un reglamento de funcionamiento del mismo, un documento que fue aprobado en el pleno del pasado lunes y que ya se encuentra a exposición pública para posibles alegaciones.

En caso de que supere ese período, la apertura de las instalaciones de Tremoedo sería prácticamente inmediata, toda vez que se encuentran finalizadas y a la espera de comenzar a funcionar. Así lo reconoce el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, que ayer señalaba que «llevamos mucho tiempo aguardando por este servicio».

La construcción del Punto Limpo de Vilanova se acometió con una subvención de la Consellería de Medio Ambiente de 354.207 euros y se esperaba que estuviese listo en el verano de 2024. Sin embargo, diferentes problemas burocráticos acabaron dilatando su apertura más de lo esperado. Este servicio se ubicará en los terrenos que antes ocupaban las empresas Proyección Comercial Atlántica y Nugape, que la cedieron a cambio de otra parcela para continuar con su expansión.