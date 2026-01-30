Un vilagarciano se mide en la Olimpíada Informática Galega

Vilagarcía contará con representación en la Olimpíada Informática Galega 2026, que se celebrará el 6 de febrero en la Facultade de Informática de A Coruña.

Un estudiante de la ciudad se medirá con otros 32 alumnos de entre 13 y 18 años de edad procedentes de diez centros escolares gallegos que se han anotado a esta cita organizada por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración con las tres universidades gallegas (UDC, USC y UVigo).

Las olimpiadas se desarrollarán de 15.30 a 20.30 horas y consistirán en la resolución de seis u ocho problemas en un plazo de tres horas. Cada uno deberá resolverse en un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución. Según el reglamento, está permitido usar C++, Phyton o Java. Los problemas suelen centrarse en el diseño correcto y eficiente de logaritmos, explican desde la organización.

Noticias relacionadas

Habrá premios para los mejor calificados, pero los que alcancen los dos primeros puestos accederán de forma directa a la fase final de la Olimpiada Informática Española (OIE), que se celebrará entre el 10 y el 12 de abril de 2026 y tendrá lugar en la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid. Los ganadores de la cita nacional podrán acceder a la internacional, que tendrá lugar del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán.