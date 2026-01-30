Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

Un vilagarciano se mide en la Olimpíada Informática Galega

Un total de 33 estudiantes de 13 a 18 años participan en esta cita del colegio de ingenieros

Participantes en la edición del año pasado

Participantes en la edición del año pasado

Lucía Romero

Vilagarcía

Vilagarcía contará con representación en la Olimpíada Informática Galega 2026, que se celebrará el 6 de febrero en la Facultade de Informática de A Coruña.

Un estudiante de la ciudad se medirá con otros 32 alumnos de entre 13 y 18 años de edad procedentes de diez centros escolares gallegos que se han anotado a esta cita organizada por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración con las tres universidades gallegas (UDC, USC y UVigo).

Las olimpiadas se desarrollarán de 15.30 a 20.30 horas y consistirán en la resolución de seis u ocho problemas en un plazo de tres horas. Cada uno deberá resolverse en un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución. Según el reglamento, está permitido usar C++, Phyton o Java. Los problemas suelen centrarse en el diseño correcto y eficiente de logaritmos, explican desde la organización.

Noticias relacionadas

Habrá premios para los mejor calificados, pero los que alcancen los dos primeros puestos accederán de forma directa a la fase final de la Olimpiada Informática Española (OIE), que se celebrará entre el 10 y el 12 de abril de 2026 y tendrá lugar en la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid. Los ganadores de la cita nacional podrán acceder a la internacional, que tendrá lugar del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents