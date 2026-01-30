Vilagarcía cierra desde las 14.00 horas todas las instalaciones deportivas municipales por la alerta roja

El Concello de Vilagarcía ha decretado el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales a partir de las 14.00 horas de este viernes, tras elevarse de naranja a rojo el nivel de alerta meteorológica en el litoral gallego.

La medida afecta tanto a los espacios deportivos al aire libre como a los pabellones y a la piscina municipal, lo que implica la suspensión de toda la actividad prevista durante la tarde y la noche. El objetivo es minimizar riesgos tanto dentro de las propias instalaciones como en los desplazamientos de usuarios, deportistas y personal.

El episodio meteorológico adverso se intensificará a media tarde en el litoral de la provincia de Pontevedra, con previsión de vientos muy fuertes, de fuerza 8 y 9, lo que ha motivado la activación del nivel máximo de alerta. Esta situación se mantendrá, al menos, hasta bien entrada la mañana del sábado.

Desde el Concello se apela a la prudencia y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, así como extremar las precauciones en zonas expuestas, especialmente en el entorno costero, ante el riesgo de rachas intensas y condiciones adversas.