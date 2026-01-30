Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estrella Roja-CeltaPerro asistencia LeirePlan de Dependencia XuntaPisos turísticos VigoUrbanismo Alfageme VigoMarbel
instagramlinkedin

Vilagarcía cierra desde las 14.00 horas todas las instalaciones deportivas municipales por la alerta roja

Todas las instalaciones deportivas municipales se cierran esta tarde.

Todas las instalaciones deportivas municipales se cierran esta tarde. / Noe Parga

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha decretado el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales a partir de las 14.00 horas de este viernes, tras elevarse de naranja a rojo el nivel de alerta meteorológica en el litoral gallego.

La medida afecta tanto a los espacios deportivos al aire libre como a los pabellones y a la piscina municipal, lo que implica la suspensión de toda la actividad prevista durante la tarde y la noche. El objetivo es minimizar riesgos tanto dentro de las propias instalaciones como en los desplazamientos de usuarios, deportistas y personal.

El episodio meteorológico adverso se intensificará a media tarde en el litoral de la provincia de Pontevedra, con previsión de vientos muy fuertes, de fuerza 8 y 9, lo que ha motivado la activación del nivel máximo de alerta. Esta situación se mantendrá, al menos, hasta bien entrada la mañana del sábado.

Noticias relacionadas

Desde el Concello se apela a la prudencia y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, así como extremar las precauciones en zonas expuestas, especialmente en el entorno costero, ante el riesgo de rachas intensas y condiciones adversas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents