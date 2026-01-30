La electrolinera del Museo do Ferrocarril recibe autorización

El Concello de Vilagarcía ha concedido licencia para las obras de puesta en funcionamiento de la estación de carga de coches eléctricos de la red comarcal en el Museo do Ferrocarril. Este punto se sumará a otros existentes en la ciudad como el de la plaza de abastos y del mercado de Vilaxoán.

Fuentes municipales explicaron que los trabajos autorizados consisten en la ampliación de la red de suministro para conectar la electrolinera emplazada en el estacionamiento del Mufevi.

Cabe recordar que la Mancomunidade do Salnés tramitó la cesión de espacio público de los Concellos a la empresa Charging Together a cambio de un canon anual de 43.000 euros.

En total, serán doce puntos en toda la comarca y de carga ultrarrápida, de 400 kW, lo cual permitiría «llenar» un depósito estándar en 20 minutos.

Detalles

Va uno en cada Ayuntamiento, aunque en el caso de Vilagarcía, Sanxenxo y O Grove serán dos. El otro de la ciudad arousana está previsto en Fexdega.

Noticias relacionadas

Las autoridades municipales destacaron que, con esta actuación, la localidad «continúa ampliando la red de estaciones de carga situadas en espacios públicos. Las primeras que se pusieron en marcha fueron las promovidas por el Concello en el marco de sus acciones para conseguir una villa más sostenible», recordaron.