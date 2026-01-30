El temporal eléctrico deja inundaciones, socavones y daños en la comarca de O Salnés

El temporal eléctrico, además de viento y lluvia registrado ayer, dejó un reguero de incidencias en distintos puntos de la comarca de O Salnés, en una jornada marcada por fenómenos de alta intensidad a plena luz del día. La combinación de trombas de agua, rachas fuertes y rayos se tradujo en inundaciones puntuales, daños materiales y actuaciones de emergencia, aunque sin constancia de heridos.

En Vilagarcía, la gran concentración de lluvia provocó anegamientos visibles en varias calles. En la Rúa do Río y en Ramón y Cajal se formaron bolsas de agua que, en algunos puntos, superaron los 15 centímetros de altura. La situación se repitió en la avenida Rosalía de Castro, donde acabó condicionando el tráfico rodado. La tromba descargó en poco margen de tiempo un volumen ingente de litros, saturando desagües y alcantarillas, lo que aceleró la aparición de láminas de agua que, en el centro, fueron retirándose con relativa rapidez a medida que la red recuperaba capacidad.

Esa vuelta a la normalidad no evitó momentos de tensión, especialmente entre comerciantes, por el recuerdo de episodios anteriores en los que las inundaciones acabaron entrando en algunos locales. Aun sin daños confirmados en esta ocasión, la imagen de las calles con agua acumulada reavivó la preocupación por un problema que aflora cada vez que se concentran precipitaciones de gran intensidad en poco tiempo.

La lluvia también estuvo detrás de otro incidente relevante en la ciudad. Sobre las 13.45 horas, Policía Local y Emerxencias tuvieron conocimiento de la aparición de un socavón de considerables dimensiones en la avenida Agustín Romero, a la altura del estadio de A Lomba. La incidencia obligó a señalizar la zona y cortar el carril afectado. Dado que el hundimiento se produjo cerca del carril intermedio de acceso a la avenida de Matosinhos, se habilitó ese paso para mantener la circulación. Además, la hendidura, de cerca de un metro de profundidad, fue cubierta provisionalmente con una plancha metálica.

Aunque la vía es titularidad de la Xunta de Galicia, el Concello anunció que asumirá la reparación inmediata para evitar demoras que puedan agravar el problema y prevenir riesgos para la circulación. Según la explicación trasladada, el agujero se habría abierto como consecuencia de una corriente de agua que erosionó el terreno bajo el asfalto. La zona quedó señalizada y vallada con un perímetro de seguridad.

El Concello aprovechó el episodio para reiterar su demanda de una reforma integral de varias carreteras autonómicas a su paso por el municipio. Entre ellas, la propia avenida Agustín Romero, que —según viene señalando desde hace años— presenta deficiencias y problemas de accesibilidad, además de reclamaciones similares en otras arterias como la avenida de Cambados y Rosalía de Castro.

La situación meteorológica, con la alerta roja activada, también tuvo consecuencias preventivas: el Concello decidió cerrar ayer todas las instalaciones deportivas municipales a partir de las 14.00 horas, tanto al aire libre como los pabellones y la piscina, con el objetivo de reducir riesgos tanto en las propias dependencias como en los desplazamientos.

A Illa fue otro de los lugares seriamente afectados por la alerta roja. Allí, una tormenta eléctrica provocó explosiones de contadores en dos viviendas de la zona de Pedraserrada, con cortes de luz y afectación al alumbrado público entre O Regueiro y Abilleira. El estruendo del trueno se hizo notar incluso en el firme y las fachadas de algunas casas.

El impacto del rayo entró por la chimenea de una vivienda, originándole un incendio en el fregadero de la cocina, pero sin consecuencias personales. También se sofocó otro fuego en una casa contigua, aunque la rápida actuación de los vecinos evitó problemas mayores. En paralelo, el viento dejó daños puntuales, como el derribo de un pequeño muro en la avenida de A Ponte.

En Cambados, las rachas más intensas se llevaron por delante una galería de un edificio en la plaza de San Gregorio, además del desprendimiento de una lámina de panel sándwich. Los elementos caídos causaron daños en otros tejados e incluso en un establecimiento comercial, lo que obligó a intervenir a operarios municipales y a Protección Civil. También se registró la caída de una chimenea en la zona de Fefiñáns, además de afectación al alumbrado público.