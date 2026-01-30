Ravella renueva y amplía el contrato de revisión de árboles públicos a cuatro zonas
El Concello contrata de nuevo a Arbogal por 18.000 euros y un año
El Concello de Vilagarcía ha renovado el contrato con Arbogal para el control de los árboles públicos y lo ha ampliado al parque Miguel Hernández, plaza Independencia, avenida de la Marina y plaza Liberdade, en Carril. Se adjudica por 18.000 euros y un año de duración.
Además de estudiar de manera individual cada ejemplar de las nuevas zonas, para establecer su estado y necesidades de actuación, incluye el seguimiento de los espacios que ya cuentan con planes de gestión.
En concreto, se revisarán los evaluados en A Compostela, A Coca, Ravella, plaza España, Alameda y Matosinhos, «zonas especialmente sensibles y problemáticas debido a la elevada edad de los árboles y las afecciones que padecen». De hecho, estos trabajos se realizan para mantener en buen estado los ejemplares públicos y garantizar la seguridad ciudadana.
En los que se van a evaluar ahora se seguirá el mismo método, elaborando una ficha individual donde se anoten las fechas de revisión, estado, enfermedades, tratamientos, medidas… Todo se recogen una placa dotada de un código QR para facilitar el acceso a la información por parte del personal de mantenimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía
- La emocionante historia de Lola llega a Vilagarcía
- Arousa hace aguas
- Galicia arranca el año con 3.583 bateas, el 73% de los establecimientos acuícolas totales