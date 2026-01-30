El Premio Jorge Domínguez ya tiene finalistas

El jurado del XV Concurso para Novos Intérpretes «Jorge Domínguez», entre los 84 concursantes presentados, falló los tres finalistas de cada categoría. Estos dirimirán los premios en un concierto público ante un jurado de expertos independientes, que se celebrará en primavera y en la cada finalista deberá interpretar una obra completa con acompañamiento debiendo mostrar sus tablas sobre el escenario.

Clasificaron para esa final, en categoría infantil (que son concursantes nacidos entre los años 2014 y 2016) y entre los 34 presentados, Xabier Aspérez Aragunde, seguido de Alenka Czarnecka González y Brais Parada Prado. En modalidad juvenil, con 16 ins-trumentistas, nacidos entre 2011 y 2013, se proclamaron finalistas Nicolás Dozo Sartal, Unai Brito Trelles, y Noelia Cousido Padín. Y en la sénior (nacidos en 2010 y años anteriores), de los 11 intérpretes presentados, se clasificaron para esa final Gabriela Dozo Sartal, Adriana Hermida Moreda y Sara Hermida Martínez, no pudiendo clasificar por haber ganado ya el pasado año y criterio del concurso, Mariña Agís Doce, que en la fase de clasificación de este año obtuviera la segunda máxima puntuación.

Noticias relacionadas

Por su parte, la modalidad mini, en la que participaban 13 músicos benjamines nacidos en 2017 y años posteriores, se hicieron con los premios, ya de forma directa -al no contemplarse final en esta categoría-, Manuel Blanco Castro, Roque Álvarez Rossi y Jesús Muiños Balboa. Este concurso responde a una iniciativa de la Escuela Municipal de Música y el concello de Meaño para contribuir a la formación de los alumnos de la EMMM. El concurso repartirá premios, a razón de tres por categoría, por un montante total de 555 euros, en una horquilla que se mueve entre los 75 y 30 euros, y que consistirán en vales-compra en material musical. La novedad de este año es que los premios se fallarán a modo de subvenciones computarán en las cuentas de familias de los participantes a la hora de tributar.