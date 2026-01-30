Investigan un incendio en el muelle de O Xufre

Agentes de la Guardia Civil investigan el origen de un incendio que se registró en la noche del pasado miércoles en un contenedor de 12 metros que era utilizado como almacén en el muelle de O Xufre. Los hechos tuvieron lugar pocos minutos antes de la medianoche, cuando un particular alertó al 112 de que salía una gran humareda de un galón situado en O Xufre.

Hasta el lugar se desplazaron Bombeiros y Guardia Civil procediendo a la extinción del contenedor en el que se guardaba diferente material. Las llamas arrasaron por completo el interior pero no llegaron a afectar la caseta de obra adyacente.