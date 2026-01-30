Esquiva una sanción de tráfico al reconocer el juzgado que la línea continua estaba borrosa

Ocurrió el 16 de enero de del pasado año en la calle Alexandre Bóveda de Vilagarcía, cuando un vecino de la localidad fue interceptado por agentes de la Policía Local y sancionado por «no haber respetado una marca longitudinal continua sin causa justificada». La sanción, de 200 euros, le pareció indignante al vecino de Vilagarcía que decidió recurrirla primero en instancias municipales, donde recibió una negativa por respuesta.

Su siguiente paso fue acudir al contencioso administrativo, al que aportó todo tipo de documentos fotográficos sobre la zona en la que fue multado.

Ese reportaje fotográfico resultó clave a la hora de que el tribunal del contencioso administrativo decidiese anular la sanción. De hecho, en los fundamentos de derecho de la sentencia, se ha ce referencia al mismo explicando que «del reportaje fotográfico incorporado a la causa se desprende que el pésimo estado de conservación en que se encontraba la marca longitudinal continua que el infractor no respetó». Para el titular del tribunal este hecho hace «racionalmente posible que el recurrente ni se apercibiese de su presencia», por lo que considera que no tiene sentido mantener la sanción, a la que deja sin efecto. La sentencia es firme y no puede ser recurrida por el Concello de Vilagarcía.