Un ejercicio de reflexión liderado por Teresa Portela

«¿Sabéis lo que queréis ser? Yo estaba igual que vosotros a vuestra edad». Con esas palabras inició ayer su intervención ante alumnos de 4º de ESO del IES Monte da Vila de O Grove la medallista olímpica Teresa Portela, uno de las grandes referencias del deporte español. La charla, que se gestionó desde la dirección del centro ante el Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia de la Consellería de Educación, atrapó desde el primer minuto a los jóvenes ya que, de forma muy dinámica, Portela fue contando su historia vital a través de un power point reforzado con vídeos. Esa historia no solo se limita a sus grandes logros, participar en seis olimpiadas y contar con una medalla, sino a todo lo que tuvo que ir superando para llegar hasta ahí, superando pequeñas metas hasta llegar a un sueño olímpico que «fue llegando poco a poco». Desde el principio, la medallista olímpica empatizó con unos jóvenes que están en un momento muy importante de su formación, ya que deben comenzar a elegir cual va a ser su futuro. Les explicó que, pese a volcarse con un deporte como el piragüismo, que le ha dado muchos de los éxitos personales de su vida, sus padres le inculcaron la necesidad de estudiar, algo que siempre tuvo en cuenta, ya que una lesión o un mal año podían apartarla de su camino y «gracias a los estudios, pude llevar mi vida deportiva con mayor tranquilidad».

Portela durante un momento de la charla. | FdV

Tras la exposición llegó el momento de las preguntas y los jóvenes de 4º de la ESO del Monte da Vila no se cortaron a la hora de plantearle cuestiones. «¿Cómo hacías para compatibilizar los estudios con los entrenamientos?», lo que le permitió explicar que sacrificaba algunas cuestiones para estudiar un poco cada día y que las tareas no se le acabasen acumulando al final.

También le preguntaron por como enfocaba la presión de disputar unos Juegos Olímpicos o por las dificultades que ha ido encontrando durante todos estos años, que no fueron pocas. La medallista olímpica también les contó que la medalla tardó 21 años en llegar, planteándoles si ellos estarían dispuestos a esperar todos esos años por conseguir sus sueños o si renunciarían a ellos.

Desde cómo cotizaba hasta que sintió y pensaba durante los 39 segundos de la final de Tokyo en la que consiguió la medalla, pasando por cómo se organizaba en los malos momentos, las preguntas fueron surgiendo casi de forma automática entre los propios alumnos, a los que Portela respondía con una gran empatía a los chavales, ayudándoles a reflexionar, a la vez, sobre su propio futuro. La medallista olímpica y referencia española del piragüismo nació en Aldán, en el municipio de Cangas, pero vive desde hace años en O Grove, muy cerca de muchos de los chavales que participaron ayer en la charla del Monte da Vila.