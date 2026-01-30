El Concello impulsa una reordenación de espacios en Cálago y A Braña

La reordenación de espacios en A Braña y Cálago, incluidas en la modificación número 26 de las Normas Subsidiarias de Vilanova de Arousa, está siendo sometida a estudio de impacto ambiental tras conseguir su aprobación inicial . Este objetivo se puso en marcha en octubre de 2024 a requerimiento del propio Concello y de los vecinos. Estos últimos no querían ver mermada su capacidad para edificar, algo que limitan las Normas Subsidiarias, mientras el Concello de Vilanova necesitaba espacio para crear más plazas de estacionamiento próximas al cementerio y ampliar las zonas verdes. Además, también está interesado en mejorar los viales en un entorno muy próximo a la playa de A Braña.

En esa zona hay una docena de propietarios, con los que se abordó la cuestión y, tras alcanzar un acuerdo, se suspendieron las licencias en junta de gobierno local para impulsar la modificación puntual.

La propuesta de modificación afecta a 16.391 metros cuadrados de superficie clasificada como suelo urbano pero que no se podía desarrollar de forma adecuada, algo que se pretende solucionar con esta iniciativa.