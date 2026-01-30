El CMUS de Vilagarcía ofrece terapia musical para niños con necesidades especiales

El Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía pondrá en marcha en febrero un taller infantil de musicoterapia para niños de 6 a 12 años. Se trata de un proyecto piloto orientado en exclusiva a menores que presentan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), dificultades emocionales, sociales y comunicativas.

«Utilizando la música de forma lúdica, se trabajará con los participantes con el objetivo de favorecer procesos de cambio, desarrollo y rehabilitación que incidan positivamente en su calidad de vida», explican desde Ravella.

El profesor Jorge M. Ferreira Bellón, con un máster en Musicoterapia, será el encargado de impartir la actividad que se prolongará hasta finales de curso (junio).

Se dará una sesión a la semana, que puede ser individual o colectiva dependiendo de las particularidades de los asistentes, y de una duración de entre 40 o 50 minutos.

Desde el CMUS advierten de que no se trata de una iniciativa de enseñanza musical, ni en la que el alumnado aprenderá a tocar un instrumento.

La finalidad «es tratar de mejorar la interacción social, fomentar la autonomía y estimular las capacidades cognitivas y comunicativas de los niños en un entorno lúdico y a través de la música», detallan.

Debido a la naturaleza terapéutica de la actividad y para garantizar la total seguridad y beneficio de los participantes, se realizará una entrevista individual con las familias para explicarles la experiencia piloto y las posibilidades de participación en la misma.

Las personas interesadas pueden contactar con el Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía en el teléfono 986500916 o en la dirección electrónica secretaria@cmusvilagarcia.gal.