Cambados refuerza lazos en Zaragoza

El concejal de Enoturismo de Cambados y directivo de Recevin, José Ramón Abal Varela, participó el miércoles en la clausura de la villa zaragozana de Cariñena como Ciudad Europea del Vino. Una cita a la que asistieron representantes internacionales y que sirvió para seguir fortaleciendo lazos.

El cambadés calificó la jornada como «muy relevante, ejemplar y de gran valor estratégico para el presente y el futuro de los territorios productores de vino en Europa».

Asimismo puso el acento en el «alto nivel institucional, organizativo y simbólico» de este acto con el que Cariñena puso fin a un año, 2025, «histórico»; cargado de un centenar de actividades de todo tipo y que tocaron ámbitos del cine, la investigación, el emprendimiento, la gastronomía… Con el vino como elemento de uno.

Así, entre los hechos más destacados estuvo la inauguración del Cariñena Wine Museum o la celebración del prestigioso concurso internacional de Garnachas del Mundo, como destacó el concejal salieniense, quien alabó el papel del alcalde Sergio Ortiz, y el apoyo de la DO Cariñena y de las principales instituciones autonómicas y provinciales aragonesas en una cuestión que, al final, redunda en un beneficio para todos los territorios vinícolas.

«Cariñena supo construir un proyecto colectivo alrededor del vino, implicando administración, sector productivo y sociedad civil y convertirlo en un elemento de identidad compartida y de proyección internacional», añadió.

El concejal cambadés subrayó especialmente la presencia de representantes institucionales de España, Francia y Portugal en este evento de clausura, así como de los órganos directivos de la red de ciudades europeas del vino, Recevin, con su presidenta al frente, Rosa Melchor, lo que, a su juicio, «confirma la dimensión europea real de este reconocimiento y la capacidad del vino para actuar como lenguaje común entre diversos territorios».

En este contexto, recordó el traspaso del título a la mancomunidad portuguesa del Baixo Alentejo.

Cabe recordar que Cambados ostentó hace unos años este reconocimiento, en una etapa en la que Abal Varela también era concejal de Enoturismo, un área que sigue trabajando y cree que encuentros como este en Zaragoza «no solo sirven para celebrar un balance positivo, sino también para compartir buenas prácticas, aprender de experiencias de éxito y reforzar alianzas estratégicas que resultan de gran utilidad para destinos como Cambados y para la DO Rías Baixas».

De hecho, indicó que para la administración cambadesa es «uno de los pilares fundamentales de la estrategia turística, cultural y económica para el municipio».