Cacabelos: «La tubería por tierra era, es y será la única solución para O Grove»

La decisión de la Mancomunidade de O Salnés de desistir de la camisa para la tubería que suministra agua a O Grove es aplaudida desde ese municipio, desde el que el alcalde, José Antonio Cacabelos, lleva «veinte años advirtiendo que la única solución viable y adecuada era que la tubería se construyese por tierra, esa era, es y será la única solución». El regidor meco ya intervino en las juntas de alcaldes en más de una ocasión poniendo en duda la opción de la camisa ya que «desde la propia entidad se reconocía que no tenían una planimetería exacta de la tubería por lo que esa solución no tenía mucho sentido, ya que consistía en meter una camisa por el interior de una infraestructura que ya ha tenido muchos problemas, a lo que se sumaba que nadie garantizaba».

El regidor recuerda que, a raíz de su posicionamiento en contera de mantener la tubería actual y meter una camisa, «la consultora de ingeniería de la Mancomunidade valoró otras opciones, las que nosotros llevamos defendiendo los últimos veinte años, la de llevarla por tierra ya que sería más fácil de reparar en caso de avería». A esa circunstancia se une otra que resalta Cacabelos y es que «va a ser mucho más barata que la que, inicialmente, barajaba Augas de Galicia, que sacaba la tubería por carreteras principales y el coste se disparaba hasta los cuatro millones de euros». En esta nueva reformulación, la tubería «iría por caminos y la valoración de la que se está hablando supondría un desembolso de millón y medio de euros, mucho más factible de financiar ya que, tal y como nos ha trasladado el presidente de la Mancomunidade, David Castro, Augas de Galicia tiene el compromiso de aportar un millón para esta actuación».

Una de las cuestiones que más lamenta Cacabelos es «el tiempo que hemos perdido ya que el proyecto podría estar ya encaminado porque todos éramos consciente de que sacar la tubería a tierra era la única opción viable y lo que veníamos solicitando desde hace veinte años; creo que no hace falta ser un experto en la gestión de las infraestructuras de suministro para darse cuenta de ello».

La tubería que facilita el suministro de agua a O Grove lleva muchos tiempo generando problemas de fisuras y escapes ya que acumula muchos años de uso. Sin embargo, cambiarla o acometer la instalación de esa camisa no resulta precisamente sencillo, ya que atraviesa una zona intermareal lo que limita cualquier actuación sobre ella a seis horas diarias, ya que el resto del tiempo sería imposible a causa de las mareas. A ello se suma el fango que existe en la zona, lo que dificultaría la acción de la maquinaria pesada y una cuestión técnica, la camisa reduciría la capacidad de circulación del agua, una cuestión que no es baladí cuando llega la época estival y O Grove multiplica por tres su población, que obliga a la red a funcionar al máximo de su capacidad. Cacabelos remataba ayer afirmando que «solo le pido a la Mancomunidade que gestione de forma ágil la financiación para sacar adelante el proyecto de llevar la tubería de agua a O Grove por tierra».