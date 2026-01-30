El Anexo A Lomba baraja tomar la calle para exigir el cambio de las tuberías de plomo

La ANPA del CEIP Anexo A Lomba no descarta movilizarse para conseguir la renovación total de las tuberías de plomo corroídas por el óxido, pues se trata de un «problema que afecta directamente a la salubridad, seguridad y bienestar del alumnado».

Cuenta que la propia dirección realizó la solicitud ante la Consellería de Educación y existía el compromiso de renovarlas antes de Navidad. «Pensamos que aprovecharían las vacaciones, pero recientemente informaron de que finalmente no se hará este año», explican desde la asociación Doctor Fleming.

No era la primera vez que reclamaban la sustitución de unos elementos seguramente pertenecientes a la infraestructura original, de hace más de medio siglo, y que son de un material «prohibido desde hace años en las instalaciones de agua potable».

Así que esta nueva espera les parece «inaceptable». El plomo «es tóxico y cancerígeno y el agua no es apta para el consumo, sale marrón. Los niños tienen prohibido beber del grifo, pero está al alcance del alumnado y muchos aún no tienen el uso de razón suficiente para discernir el peligro que conlleva. Precisamente hay un baño delante de Infantil. No puedes poner un vigilante para cada uno», claman. Así las cosas, insisten que se trata de algo «esencial» y por tanto ven más que justificada la necesidad de actuar con «urgencia».

Todo esto lo han plasmado los padres y madres en un escrito remitido a la jefatura de Educación en Pontevedra. En el documento también incluyen fotografías donde se ve que se han ido realizando reparaciones por parte del Concello, como encargado del mantenimiento y la conservación de los colegios, pero esta obra de calado ya supera sus competencias.

Menos urgente

También exponen que los falsos techos de los baños «son muy antiguos y de fibra de vidrio que, por su estado, pierden sujeción y se caen continuamente». De hecho, creen que es momento de plantear una renovación total de los aseos del antiguo colegio al que asisten 155 alumnos de Infantil a Sexto de Primaria.

Otra necesidad que también llevan tiempo poniendo sobre la mesa es la cubierta de uralita del patio, pues está en mal estado y aunque se le ponen bridas para que aguante, es un coladero de agua de la lluvia, así que precisaría de un cambio total.

No obstante, lo que más les preocupa por la salud de sus hijos, pero también de los docentes y del personal de limpieza, que debe usar esa agua para trabajar, es la situación de las tuberías.