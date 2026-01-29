La Xunta mejora la seguridad en el vial que une Coirón con Ribadumia y Leiro
La obra está incluida en el acuerdo marco de cunetas, dotado con dos millones
La Diputación de Pontevedra supervisó ayer la ejecución de las actuaciones para mejorar la seguridad viaria en las cunetas que se están llevando a cabo en la EP-9305, que une Coirón (Meaño) con Ribadumia y Leiro. El diputado provincial, Javier Tourís, acompañado por el alcalde, David Castro, recorrió el tramo en el que se están desarrollando las actuaciones al amparo del acuerdo marco de cunetas de seguridad en la red viaria de la Diputación, con un presupuesto global de dos millones de euros.
El diputado provincial explicó que las obras que se están realizando en el Concello de Ribadumia son operaciones de mejora de la seguridad viaria mediante la ejecución de cunetas en un tramo de 125 metros lineales de la vía a su paso por el núcleo de Leiro. Esta actuación permite mejorar el drenaje de la carretera y también su seguridad, al configurar espacios para que los conductores puedan reconducir su trayectoria en caso de salida de la calzada. Tourís recordó que esta es solo una de las actuaciones en carreteras provinciales localizadas en el Concello de Ribadumia, ya que también se ha actuado en la que une Ribadumia con A Grenla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- Arousa hace aguas
- Galicia arranca el año con 3.583 bateas, el 73% de los establecimientos acuícolas totales
- Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla