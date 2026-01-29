La Xunta mejora la seguridad en el vial que une Coirón con Ribadumia y Leiro

La Diputación de Pontevedra supervisó ayer la ejecución de las actuaciones para mejorar la seguridad viaria en las cunetas que se están llevando a cabo en la EP-9305, que une Coirón (Meaño) con Ribadumia y Leiro. El diputado provincial, Javier Tourís, acompañado por el alcalde, David Castro, recorrió el tramo en el que se están desarrollando las actuaciones al amparo del acuerdo marco de cunetas de seguridad en la red viaria de la Diputación, con un presupuesto global de dos millones de euros.

El diputado provincial explicó que las obras que se están realizando en el Concello de Ribadumia son operaciones de mejora de la seguridad viaria mediante la ejecución de cunetas en un tramo de 125 metros lineales de la vía a su paso por el núcleo de Leiro. Esta actuación permite mejorar el drenaje de la carretera y también su seguridad, al configurar espacios para que los conductores puedan reconducir su trayectoria en caso de salida de la calzada. Tourís recordó que esta es solo una de las actuaciones en carreteras provinciales localizadas en el Concello de Ribadumia, ya que también se ha actuado en la que une Ribadumia con A Grenla.