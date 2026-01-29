La Xunta aporta 1,5 millones a la reconversión del viñedo en la provincia

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de la bodega Terra de Asorei, en el municipio de Meis, con motivo de las ayudas de la Xunta para la reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia, ya que esta empresa se ha beneficiado de una aportación de unos 73.000 euros que le permitirá mejorar sus técnicas de gestión del viñedo, así como su productividad y competitividad.

Desde la administración autonómica apuntaron que esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros para toda Galicia. En la provincia de Pontevedra, se asignaron más de 1,5 millones de euros, que beneficiaron a 39 viticultores y bodegas, y les permitirán operar en 72,5 hectáreas de viñedo.

De esta manera, la Consellería de Medio Rural, «busca reforzar el compromiso con un sector estratégico en Galicia, que cada año alcanza logros muy importantes que benefician a la economía gallega», señalaron desde la Xunta.

En este sentido, el delegado territorial destacó el gran impacto del sector vitivinícola en la provincia y aseguró que la Xunta «es plenamente consciente de la importancia de este sector tanto a nivel económico como social y cultural». «Esta medida es estratégica para nuestra comunidad, con el objetivo principal de aumentar la competitividad de las explotaciones vitivinícolas», añade la Xunta en un comunicado.

Noticias relacionadas

Esta mejora de la competitividad se logra, «mediante los necesarios reajustes estructurales del viñedo gallego para reducir los costes de producción de las explotaciones, donde predomina el minifundio». También se implementan mejoras técnicas en la gestión del viñedo gallego que contribuyen al redimensionamiento de las explotaciones.