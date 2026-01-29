La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat

Ser la DJ de la fiesta posterior de unos Premios Feroz no es simplemente «poner música». Es asumir el control del clima cuando el guion ya terminó, cuando las cámaras aflojan y el cine se permite, por fin, bajar del escenario a la pista. En ese tramo reservado —el más exclusivo y también el más honesto de la noche— la vilagarciana Raquel Soto, conocida como Señora Dj, fue la encargada de convertir la postgala en Pontevedra en una celebración sin poses: intérpretes, equipos y rostros conocidos del audiovisual dejaron el personaje fuera y se mostraron tal cual, bailando, riendo y cantando sin interpretar nada.

La experiencia tenía, además, un punto de revancha personal. El año pasado no pudo acudir a la cita por un compromiso profesional en Madrid. «Les dije que me llamaran este año y me llamaron, cumplieron», resume. Esta vez sí entró en la maquinaria de un evento nacional de primera línea y lo hizo desde el lugar que mejor define la vida real de una gala: el después. Su intervención no fue en el escenario principal, sino en la fiesta posterior, montada en un espacio contiguo dentro del recinto ferial de Pontevedra. «Parecía una discoteca», cuenta. Un segundo escenario, acogedor, diseñado para que el protocolo se disolviera en luces bajas y graves constantes tras una gala a la que ella misma asistió como invitada y de la que destacó su fluidez y su espíritu reivindicativo.

Al final fueron cuatro horas de sesión y baile, de la una a las cinco de la madrugada. Aun así, a Soto se le hizo corta. La razón fue sencilla: la pista respondió como si hubiera estado esperando ese momento. «La gente muy entregada a bailar», destaca. Y ahí aparece lo verdaderamente difícil de lograr: que quienes viven rodeados de miradas se olviden de ellas. «Mola un montón cuando estás pinchando y viendo a artistas que admiras bailando y disfrutando de la música que le pones». No fue una fiesta para dejarse ver; fue una fiesta para estar.

La actriz Julia de Castro cantando su Ríndete acompañada de la dj vilagarciana. / Cedida

Esa naturalidad dejó escenas que parecían escritas… y precisamente por eso valen. Uno de los momentos «muy guays» llegó cuando puso la canción Ríndete, de Julia de Castro. «Vino como una flecha a cantar y a bailar conmigo», recuerda. Subió al escenario con su Feroz en la mano y celebró la canción como quien celebra una victoria compartida. Para Soto, además, tenía un componente emocional: llevaba años pinchando su música. Otro instante potente llegó con un tema de Xoán Fornelas, que acabó también en el escenario cantando su propia canción. La fiesta se llenó de conexiones así: participación, vídeos en redes, artistas devolviendo la música con cuerpo y presencia. En su memoria quedan nombres como Eduardo Casanova, María León, Leticia Dolera o Yurena, bailando sin filtro, con «muy buen rollo».

El repertorio, explica, fue similar al que podría plantear en un cierre de festival, pero con guiños deliberados: temas vinculados a la actualidad audiovisual, referencias que el público reconocía, y un tono más cañero para sostener la madrugada. Incluso detectó quiénes aguantaron hasta el final: «Lo que alcanzaba mi visión es que Óliver Laxe, por ejemplo, se quedó hasta el final», incluso bailando temas que él mismo había escogido para su premiada Sirat.

Raquel Soto durante la sesión de la fiesta de los premios Feroz. / Cedida

Detrás de este salto hay un crecimiento profesional sostenido. Raquel Soto se tomó lo de ser DJ «definitivamente en serio» hace tres o cuatro años, cuando los bolos empezaron a multiplicarse y decidió profesionalizarse, hacerse autónoma y orientar su carrera con ambición. «Estoy trabajando un montón», dice, y añade un hito reciente: su fichaje por Esmerarte, que impulsa su promoción.

Hasta su nombre artístico es una pequeña declaración de intenciones. Señora Dj nació por un guiño como fan de Las Bistecs y enamorada de su canción Señora. Con el tiempo, ese alias se convirtió en marca y actitud: sesiones que mezclan divas y «petardeo», sí, pero con un hilo de reivindicación feminista y con espacio para apostar por temas en gallego y artistas que miran a Galicia. En los Feroz, ese equilibrio se tradujo en un logro raro: hacer que un evento enorme se sintiera íntimo. Que el cine, por unas horas, no actuara: simplemente bailara.