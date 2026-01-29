Ravella reforzará los servicios municipales con 33 contratados durante ocho meses

El Ayuntamiento de Vilagarcía prevé reforzar diversos servicios municipales a partir de abril con la contratación de 33 trabajadores a jornada completa durante 8 meses. El proyecto tiene un coste de 538.127 euros, que la administración local financiará con fondos propios y con los que le correspondan a través de la línea 3 del Plan Máis Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

La junta de gobierno aprobó esta semana solicitar la incorporación del proyecto al programa de la Diputación para obtener los 293.951 euros que le corresponden a Vilagarcía, a los que Ravella añadirá 244.175 más.

Todas las plazas demandadas por el Ayuntamiento corresponden a las categorías de peón y ayudante, y dentro de ellas, a las ocupaciones de albañil (12), fontanero (1), pintor-empapelador (6), electricista-instalador (2), silvicultor (4), mantenimiento de parques y jardines urbanos (4), conductor-operador de retroexcavadora (1), operario de mantenimiento de instalaciones deportivas (2) y lacero (1).

Para desempleados

La iniciativa está dirigida a personas desempleadas, ya que el objetivo del programa es promover la creación de empleo, así como mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los participantes. Además, según las bases, el personal contratado debe dedicarse a la realización de obras y servicios de interés social y comunitario.

El Ayuntamiento debe esperar a que la Diputación Provincial resuelva la convocatoria para iniciar el procedimiento de contratación, que, como es habitual, se realizará a través del Servicio Público de Empleo. Las plazas incluidas en la oferta serán las especificadas anteriormente, por lo que las personas interesadas deberán ponerse en contacto con este organismo (anteriormente INEM) para inscribirse y verificar que sus perfiles se ajustan a las ocupaciones profesionales requeridas por la administración local.

Se prevé que la selección del personal se realice en marzo, con el objetivo de que los contratos comiencen el 1 de abril de 2026.