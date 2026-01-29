El PP reclama en Madrid una nueva unidad judicial en Arousa

El Partido Popular de Vilagarcía anunció ayer que presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno central habilite una nueva oficina judicial en los Juzgados de Vilagarcía. Los conservadores sostienen que los tribunales de instancia de la capital arousana están saturados de trabajo, pero que el Gobierno de Pedro Sánchez ignora esta realidad, «y volvió a olvidar a Vilagarcía en la creación de unidades judiciales».

Para los populares Ana Granja y Juan Bayón, el alcalde Alberto Varela es cómplice, porque «prefiere esconder la cabeza ante sus jefes en Madrid antes que defender con firmeza lo que le corresponde a los vecinos». El PP vilagarciano intentará por lo tanto que el Gobierno refuerce con más unidades los Juzgados de Vilagarcía, de modo que presentará una iniciativa en el Congreso.

Argumentan que esta nueva unidad beneficiará a los vecinos, puesto que permitiría agilizar la justicia y evitar retrasos en asuntos sensibles, como los de familia o de protección de víctimas de maltrato.