Plancton: marejada de voluntarios y 36 toneladas menos de residuos en la ría

Afundación, la Obra Social de Abanca, presentó esta mañana los resultados de la quinta edición de su Plan de Conservación Territorial On (Plancton), una iniciativa caracterizada no solo por la eliminación de ingentes cantidades de basura marina, sino también por la creciente participación de voluntarios y colectivos implicados en la lucha contra la degradación medioambiental.

Esos dos objetivos, eliminar residuos del medio marino y concienciar a la sociedad, son las claves de esta propuesta social y divulgativa que el año pasado logró retirar, solo en la ría de Arousa, más de 36 toneladas de porquería.

Así se hizo constar en la presentación de resultados de este proyecto multidisciplinar participado por el sector pesquero, marisquero y acuícola, el voluntariado de Abanca y Afundación, Concellos, ecologistas, centros educativos y empresas.

Todos ellos volcados en una acción que el año pasado comenzaba en Arousa el Día de los Enamorados, mediante la limpieza de fondos marisqueros en las playas de Semuíña y Abilleira, en A Illa de Arousa.

Así se elimina basura en los fondos marinos y la costa del islote Guidoiro Pedregoso. / Plancton / Afundación

Fueron 9.640 los kilos de residuos retirados gracias a la implicación de la cofradía de pescadores isleña y los estudiantes y profesores del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa).

En total, más de 120 voluntarios que pusieron en marcha «un gran operativo de limpieza de basura marina con el objetivo de retirar objetos voluminosos», rememoran en Afundación.

En aquellos trabajos se localizaron más de veinte neumáticos extraviados –las defensas de las embarcaciones de pesca y acuicultura en sus operaciones de atraque»», junto a «grandes marañas de redes, cuerdas y cabos de bateas arrastradas hasta la costa por los temporales del invierno».

Tras la pesada final de todos los restos, en el puerto de Xufre, desde el programa Plancton incidieron en la importancia de aquella acción, que había resultado «especialmente compleja debido al peso de los neumáticos que, una vez extraviados, se llenan de lodo y quedan enterrados en las playas».

Así se eliminan especies invasoras en Area da Cruz. /

Un mes después, esta vez en colaboración con el Club Subacuático Pérez-Sub y, de nuevo, la cofradía de pescadores de A Illa, tuvo lugar la limpieza de los fondos marinos y la superficie costera de las islas Guidoiros Areoso y Pedregoso, donde fueron recuperados más de 2.300 kilos de basura marina.

De nuevo gracias a la acción de los voluntarios, tanto de las entidades citadas como de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Dragados Osmar, Protección Civil de Vilanova de Arousa, Concello de A Illa y J.C. Viñas y Hijos.

Con aquella actuación Afundación daba un paso más en su proyecto, puesto que hasta entonces todas las campañas de limpieza de residuos «se habían realizado en el islote Areoso».

Retirada de residuos en A Illa. / Plancton

Pero en marzo de 2025 «se actuó principalmente en el entorno del Guidoiro Pedregoso, donde los buceadores consiguieron retirar aparejos de pesca extraviados», algunos de los cuales «ya habían avistado durante las anteriores operaciones de limpieza».

Eran redes, neumáticos, nasas y cabos que forman parte de la conocida y dañina «pesca fantasma», por lo que su retirada «contribuyó significativamente a garantizar la conservación de la rica biodiversidad existente en este espacio», destacan en Afundación.

En tierra firme

Paralelamente, «un pequeño operativo de personas voluntarias desembarcaba también en tierra para retirar basuras en superficie depositadas en las rocas del islote por la acción de las mareas, consiguiendo retirar durante toda la mañana más de 400 kilos de objetos plásticos, boyas, botes y botellas».

Con aquella acción, y «tras siete actuaciones llevadas a cabo en el seno de Plancton en el entorno de los ‘guidoiros’ arousanos», se elevaban a 10 las toneladas de basura marina retirada de ese «paradisíaco enclave en el corazón de la ría de Arousa», presumen en la Obra Social de Abanca.

Restos procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura. / Plancton

La misma, por cierto, que complementó esa retirada de basura con «iniciativas de divulgación y sensibilización» como la realización de la pieza documental titulada «El Areoso, un patrimonio a preservar», que se puede ver en el canal audiovisual de la entidad, Afundación TV, «y que fue concebida para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de preservar entornos como este, para que las generaciones del futuro puedan disfrutar de ellos y de sus valores, al igual que lo hacemos nosotros en el momento presente».

Algo en lo que Afundación y Abanca abundaron el pasado mes de septiembre, cuando sus voluntarios regresaron al islote Pedregoso para retirar 400 kilos más de residuos.

Acompañados de representantes del Servicio de Patrimonio Natural de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, y de la Confraría de Pescadores San Xulián, que también colaboraron en la actividad, los voluntarios eliminaron, sobre todo, «objetos de plástico, botes y botellas que llegan hasta el islote debido a la acción de los vientos, temporales y mareas».

De este modo Afundación reafirmaba su «compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 14 (Vida submarina), el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos)».

Todo ello, hay que insistir, al abrigo del Plan de Conservación Territorial conocido como Plancton, en el que colaboran más de 80 entidades representativas del sector pesquero, administraciones públicas, centros educativos y de investigación, empresas, clubes deportivos y organizaciones ambientalistas, tal y como se encargaron de recordar los responsables del programa en el momento de hacer balance de los resultados obtenidos en 2025.

Parte de la basura recogida en la playa de Areoso. / Plancton

Un año, por cierto, en el que la flota de Cambados contribuyó a llenar dieciséis contenedores de basura marina encontrada por el propio sector durante su faena diaria y trasladada a puerto para su posterior eliminación. El resultado: otras 24 toneladas de residuos fuera de la ría de Arousa y de las áreas de influencia de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de la Red Natura 2000.

Y así lo destacaron esta mañana, en la presentación de resultados realizada en Santiago, el director gerente de Afundación, Pedro Otero; Javier Fraga, director de Abanca Mar; Chus González, presidenta de la Federación de Redeiras Artesás; Juan José Rial Millán, patrón mayor de la cofradía de A Illa; José Manuel Mourelos, coordinador de Responsabilidade Social Corporativa e Institucional de Afundación; y Saleta González, directora técnica de Plancton.

Los mismos que incidieron, como se decía al principio de esta información, en que tan importante resulta eliminar la basura marina con este tipo de acciones como concienciar al sector profesional del mar y al conjunto de la sociedad para tratar de preservar el medio marino.