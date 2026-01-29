O Salnés evalúa el impacto de Joseph y trata de reparar los desperfectos

Poco a poco, O Salnés va regresando a la normalidad tras el paso de la borrasca Joseph, que dejó vientos de más de 110 kilómetros por hora y unas precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado, unas circunstancias meteorológicas que acabaron provocando un reguero de incidencias por toda la comarca en la que los servicios públicos fueron los más afectados. Uno de los municipios que más sufrió los efectos de Joseph fue el de Meis, donde gran parte del alumbrado público sufrió las consecuencias del viento y la lluvia.

La alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, reconocía ayer que el paso de Joseph «nos ha dejado muchos problemas en el alumbrado público, que ha sufrido el impacto de árboles caídos y justo nos ha coincidiendo con que estamos un poco flojos de personal». La regidora apuntaba que varios puntos de luz en algunas aldeas del municipio estaban todavía sin recuperarse, aunque se esperaba que la electricidad regresase a ellos la pasada noche o hoy mismo a más tardar.

El tendido eléctrico de Meis también sufrió lo suyo. No en vano, la caída de uno de los postes de la red dejó sin luz durante más de doce horas a la parroquia de San Tomé de Nogueira, que la recuperó después de que la empresa que se encarga del mantenimiento de la red conectase varios generadores mientras se procedía a la reparación de la línea de media tensión que se vio afectada. La reparación se culminó en la jornada de ayer y la parroquia de San Tomé ya se encuentra conectada a la red principal.

Otro de los problemas que se mantenía ayer era el río Umia. En zonas como Paradela o Vilanoviña el río se mantiene fuera de su cauce, obligando a mantener cerrados todos los viales que lo circundan, ya que en algunas zonas, el agua apenas ha retrocedido. «Seguimos pendientes de su evolución, pero la intención es mantener cerrados esos viales mientras no mejore de forma considerable la situación», explica Giráldez. La lenta retirada de las aguas del río Umia sí ha permitido que puntos como el hostal o las naves de Vilanoviña hayan visto como el agua desaparecía de su interior, aunque ahora toca hacer recuento de los daños.

En eso se encontraban ayer en el Náutico O Muíño de Ribadumia. El club de Piragüismo volvió a ser uno de los más afectados por el desborde del río Umia, que alcanzó niveles que hacía muchos años que no se registraban. En principio, los daños no serían muy importantes, más allá de alguna piragua o el cableado eléctrico del almacén, pero desde la entidad vuelven a insistir en señalar a la apertura de compuertas del embalse de Caldas como la causa principal de lo ocurrido «ya que no es normal que la mayor parte de los problemas que está generando el río Umia se concentran más abajo».

También resultó afectada la piscina municipal, situada en las inmediaciones del club, cuyo vaso principal fue levantado por la presión del agua del río, dañando gran parte del exterior del mismo. El regidor de Ribadumia, David Castro, agradecía ayer el esfuerzo de los servicios de Protección Civil y de emergencias «por estar todo el tiempo al pie del cañón», mientras reconocía que «tendremos que realizar una evaluación de los daños cuando todo regrese a la normalidad». Como presidente de la Mancomunidade do Salnés apuntó que «tuvimos que apagar los paneles solares de la planta fotovoltaica de Pontearnelas ante el temor que pudiesen inundarse y sufrir graves daños pero, afortunamente, no hubo desperfecto alguno en ese punto».