O Salnés audita sus cien kilómetros de la red de agua y desiste de la «camisa» para O Grove

La Mancomunidade do Salnés está auditando toda la red de abastecimiento de agua potable desde que la captación en el río Umia hasta su distribución a los Concellos. Al mismo tiempo estudia nuevas alternativas para la maltrecha tubería submarina que suministra a O Grove, pues la colocación de una especie de camisa interior ha quedado descartada por las dificultades técnicas de su ubicación.

El objetivo es conocer el estado general de un entramado de tuberías que, en alta, suma unos cien kilómetros de recorrido y que «a lo largo de los años no ha sido sometido a ninguna actuación ni inversión, así que no tendría sentido hacer ampliaciones y mejoras si no somos capaces luego de que se traduzcan en un beneficio real para los Ayuntamientos, para los vecinos», explica el presidente comarcal, David Castro.

Lo dice en referencia al proyecto millonario para la ampliación de la ETAP de Treviscoso, donde se potabiliza el agua del río Umia y desde donde parte esta red para dar de beber a los nueve municipios de la comarca, aunque de Vilagarcía solo sirve a unos pequeños núcleos.

La iniciativa valorada en más de cinco millones de euros está encaminada y es una demanda histórica, y de urgente necesidad, ya que existe el riesgo de colapsar en verano ante el crecimiento de la población por el bum turístico. También la solución para la vieja tubería de O Grove, que sufre constantes fisuras y presenta serio peligro de una rotura sin retorno que dejaría al municipio directamente sin su única fuente de agua para llenar los depósitos de cola desde donde luego se distribuye por el término municipal.

Cabe recordar que consistía en la colocación por el interior de una especie de camisa que garantizaría su impermeabilización para otros 30 años, por lo menos. La tecnología está contrastada y era factible, pero cuando se ha procedido a estudiar su aplicación sobre el terreno se ha decidido desistir. No obstante, sobre la mesa hay otras alternativas en estudio porque «desde luego, para nosotros, es muy importante encontrarle una solución y también saber qué está pasando en otros municipios», insiste el presidente comarcal en relación al diagnóstico de la red general.

Mareas y fango

Según el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, el problema ha surgido cuando se empezó a buscar las soluciones de ingeniería para ejecutarlo. Cabe recordar que va enterrada por O Vao de A Lanzada, así que «habría que trabajar todos los días a contrarreloj, en ventanas de seis horas para evitar la subida de la marea, lo cual también incluiría tener que dejar la tubería cerrada para evitar la entrada de agua. Luego hablamos de un suelo que no es firme y hace falta usar maquinaria pesada que se enterraría y que habría que sacar antes de que vuelva a subir la marea. Presentaba unas dificultades técnicas muy complicadas de salvar». También estaban en valoración los caudales necesarios, pues al introducir este elemento se perdía un poco de diámetro y por tanto de paso del líquido de elemento.

Esta solución se planteó tras descartar el plan inicial que llevaba años sobre la mesa: colocar una nueva tubería fuera del fango, bajo la carretera del istmo. Su coste se había cifrado en un millón de euros, aproximadamente, y la Mancomunidade también tiene el compromiso de la Xunta de sufragar una parte.

Castro reiteraba ayer la existencia de estos acuerdos. En el caso de la ampliación de la potabilizadora, Augas de Galicia cubrirá el 80% y ya tiene sobre la mesa el proyecto aprobado a finales del año pasado por el pleno comarcal para la primera fase: la construcción de dos nuevos depósitos de 2,7 millones de litros cada uno. De hecho, el también alcalde de Ribadumia espera tener próximamente novedades para poder sacarlo a licitación.

No estarán para este verano, pero es una apuesta de futuro, pues el pasado agosto ya se rozó el límite de la capacidad del sistema para producir agua potable y aunque finalmente no fue necesario recurrir a las restricciones, se redactó un plan de emergencia por si acaso.

Castro reunirá a los alcaldes para decidir en cuanto obtengan los informes técnicos

La Mancomunidade do Salnés lleva un par de años dando pasos en firme para solucionar viejos problemas de servicios básicos y pensando en el futuro de la comarca. Así, tiene entre manos un plan en varias fases para llegar por lo menos a 2048.

El presidente David Castro destaca la importancia de analizar el estado de la red de agua potable para que las medidas resulten efectivas y sobre todo de contar con informes técnicos en los que sustentar las decisiones que se vayan a tomar. De hecho, una vez se tengan las conclusiones reunirá a los alcaldes de los nueve ayuntamientos para «tomar juntos la decisión final de lo que es necesario, pero lo más importante el tener todos los datos e informes técnicos para saber las circunstancias de lo que tenemos y las posibles soluciones, esto es fundamental», reiteró, por si alguien tiene prisa en adelantar acontecimientos.Y es que considera el también alcalde de Ribadumia que de nada vale entrar en debates estériles y confrontaciones si se desconoce la situación ofrecida imparcialmente desde los datos objetivos.