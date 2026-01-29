Los núcleos menos habitados de O Salnés están lejos de la costa

Los núcleos con menos habitantes de O Salnés se localizan en zonas de interior. Así se desprende del nomenclátor, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del 1 de enero del pasado año 2025. En concreto, los municipios de Meis y Valga concentran el mayor número de asentamientos con menos de 1o vecinos.

El nomenclátor aporta datos de habitantes por municipios, parroquias, lugares y núcleos. En torno a media docena de ellos figuran sin habitante alguno, como son los casos de O Pousadoiro (Vilagarcía de Arousa), donde hubo en el pasado unas pocas construcciones en torno al pazo, ahora deshabitado; San Miguel de Arriba, en Vilanova de Arousa; o Valdedeus, en Meis, muy cerca del monasterio de Armenteira.

Debido a su situación geográfica y social, O Salnés no es un territorio muy castigado por la despoblación en el rural. Pero sí hay una gran dispersión poblacional, de ahí que numerosas aldeas sumen menos de 10 habitantes. El ayuntamiento de Meis es, probablemente, el que tiene más asentamientos de estas características. Caxín, Casillaflor u Outeiro tienen seis vecinos; Serrán y A Laxe, siete, y Salcedas, nueve.

Otra localidad donde hay un buen número de poblaciones con menos de una decena de residentes es Valga. En este caso, se trata de viviendas situadas fuera de los núcleos de Magariños, Cimadevila, Carracido, Eirexe o Canle, por citar algunos ejemplos.

Datos de Vilagarcía

En Vilagarcía, el único núcleo que figura como deshabitado desde hace años es O Pousadoiro, pero también tienen pocos vecinos A Casanova, Xovelle o Carballido.

En todo caso, el estudio sobre el nomenclátor del INE permite conocer los censos de todos los núcleos. En el centro urbano de Vilagarcía, por ejemplo, tienen su domicilio algo más de 20.000 personas, mientras que en Carril rondan los 4.000, y en el casco de Vilaxoán, los 1.300. En la parroquia de Sobradelo son 3.500. En Trabanca Badiña viven unas 900 personas; en Cornazo, unas 1.400; en Bamio, sobre 1.200; en Rubiáns, en torno a 1..150; en Fontecarmoa, Faxilde y A Torre hay sobre medio millar de vecinos, respectivamente. Núcleos más pequeños son los de Solobeira (211) o Castroagudín (215).