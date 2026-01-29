La muestra de la camelia de Vilanova cumple una década de vida

Abrirá sus puertas a partir de las 13.00 horas del sábado y contará con varias decenas de expositores llegados desde toda Galicia para mostrar la efímera belleza de esta flor de invierno. Vilanova celebrará durante todo el fin de semana la décima edición de la Mostra da Camelia, una flor que es todo un emblema para un municipio que cuenta con varias especies propias, entre ellas, una dedicada a Valle-Inclán.

El evento en el pabellón arrancará a las 9.30 horas, con la colocación y la preparación de los expositores, una actividad que se desarrollará hasta las 12.00 horas. A partir de las 13.00 horas se abrirán las puertas en un acto que, además de con la presencia de las autoridades municipales, contará con la actuación de un grupo de danzas de la Asociación Cultural O Castro de Baión.

Además de la exposición, la muestra contempla varios actos que complementarán la belleza de las flores que se muestren en Vilanova.

Así, uno de esos actos será la degustación de té de camelia así como la entrega de diplomas y un pequeño obsequio a los expositores que se acerquen hasta Vilanova.

El horario de apertura al público de la muestra será el sábado de 13.00 a 20.30 horas, mientras que el domingo las puertas del pabellón se abrirán a las 10.00 horas y permanecerán en ese estado de forma ininterrumpida hasta las 20.30 horas.

Noticias relacionadas

La muestra de la camelia de Vilanova es una de las más importantes de las que se celebran en la comarca de O Salnés, donde esta flor siempre ha destacado por su adaptación y su belleza.