Mexillón de Galicia acoge una jornada sobre el futuro del sector

R. A.

Vilagarcía

La sede del Consello Regulador do Mexillón de Galicia acoge hoy la jornada híbrida: Retos del sector miticultor y herramientas para afrontarlos, diálogo Atlántico-Mediterráneo. Tendrá lugar en su local de Vilagarcía, a las 18.00 horas, pero también es posible seguirlo en streaming.

La iniciativa está enmarcada en el proyecto Momento y el «encuentro se concibe como un foro de intercambio entre el sector del mejillón de Galicia y del Mediterráneo, centrado en compartir retos comunes y herramientas para afrontarlos, en un contexto de cambio ambiental y climático», explican desde el Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC.

Las mismas fuentes recuerdan que ese plan está impulsado por la Fundación por la Biodiversidad y es para una monitorización en tiempo real del cultivo del mejillón en batea, con el fin de tener herramientas para una gestión flexible y resiliente al cambio climático.

Con estas charlas quieren favorecer el intercambio de experiencias e identificar necesidades futuras.

