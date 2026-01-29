Mexillón de Galicia acoge una jornada sobre el futuro del sector
La sede del Consello Regulador do Mexillón de Galicia acoge hoy la jornada híbrida: Retos del sector miticultor y herramientas para afrontarlos, diálogo Atlántico-Mediterráneo. Tendrá lugar en su local de Vilagarcía, a las 18.00 horas, pero también es posible seguirlo en streaming.
La iniciativa está enmarcada en el proyecto Momento y el «encuentro se concibe como un foro de intercambio entre el sector del mejillón de Galicia y del Mediterráneo, centrado en compartir retos comunes y herramientas para afrontarlos, en un contexto de cambio ambiental y climático», explican desde el Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC.
Las mismas fuentes recuerdan que ese plan está impulsado por la Fundación por la Biodiversidad y es para una monitorización en tiempo real del cultivo del mejillón en batea, con el fin de tener herramientas para una gestión flexible y resiliente al cambio climático.
Con estas charlas quieren favorecer el intercambio de experiencias e identificar necesidades futuras.
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- Arousa hace aguas
- Galicia arranca el año con 3.583 bateas, el 73% de los establecimientos acuícolas totales
- Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla