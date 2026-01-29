El marisqueo a pie de O Grove instaura una cuota para comprar semilla

La agrupación de marisqueo a pie de O Grove acordó ayer implantar una cuota extraordinaria de 20 euros al mes para la compra de semilla de almeja, para las regeneraciones de los bancos. La medida durará mientras esté vigente el cese de actividad en el que están actualmente.

La patrona mayor, Mari Carmen Besada, explicó que hasta ahora se hacía con fondos generales de la cofradía y que la propuesta partió de la directiva por, entre otras cosas, la caída de ingresos de las ventas en lonja, un problema que sufre toda la ría de Arousa. De hecho, no son las primeras, pues Cambados aprobó lo mismo hace un año.

La medida se votó en sobre cerrado, poniendo «cuota no» o «cuota sí» y en este caso había que poner una cantidad de entre 20 y 50 euros. El sí salió adelante con cuatro votos de diferencia y la cifra más votada fue la más baja. Besada indicó que el cobro de la cuota se extenderá hasta el 31 de marzo, que es cuando se pondrá fin al cese de actividad en el que está la agrupación. Posteriormente, se volvería a debatir su mantenimiento o descarte. También indicó que en 2025 se gastaron 91.000 euros de fondos propios en semilla.

Mar aborda el futuro con la cofradía meca

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y la directora territorial de la Consellería do Mar en Vigo, Elena Suárez, abordaron ayer con la patrona mayor y otros responsables de la cofradía de O Grove los retos del sector marítimo-pesquero, destacando el caso del marisqueo, así como las líneas de ayudas autonómicas para potenciarlo.

Fuentes autonómicas indicaron que el diálogo sirvió también para ahondar en la estrategia gallega para garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental de esta actividad, «en la que la gestión responsable de los recursos marinos resulta determinante». Asimismo destacaron la reciente publicación de ayudas de regeneración por 2,2 millones de euros o proyectos como Calimar, incluido en Redemar, y en el que este pósito « es un activo colaborador». Se trata de una iniciativa que analiza si la contaminación química y/o microbiana puede estar implicada en la caída de la producción de bivalvos. La directora también reiteró el compromiso del área de Marta Villaverde con el futuro de este sector.