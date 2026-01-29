Eros, el gato que forma en valores a los más pequeños

Fue rescatado hace año y medio por el Refugio de Animales de Cambados en el entorno del colegio Viñagrande de San Miguel de Deiro, Vilanova, y se ha convertido en todo un ejemplo de educación en valores a través de la convivencia y el respeto animal para sus alumnos. Se trata de un gato, al que se rebautizó con el nombre de Eros, y que se ha convertido en un integrante más de la comunidad escolar de este pequeño centro de Vilanova.

La presencia de Eros en el centro se tomó de manera conjunta entre la dirección y el Refugio, que decidieron que se integrase en la vida diaria del colegio, siendo ahora un miembro esencial para la comunidad educativa. La implicación del profesorado, el alumnado y las familias ha permitido crear una red de cuidado y respeto en torno a Eros y fomentando una convivencia responsable de los pequeños con los animales.

Como parte de las actividades educativas, tanto niños como profesorado, han participado en la elaboración de una caseta de madera con porche, diseñada específicamente para el gato. Esta actividad proporcionó al felino un espacio seguro, pero también se convirtió en una valiosa herramienta pedagógica para trabajar en valores como la cooperación, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el respeto por los seres vivos. Actualmente se utiliza el Consello Escolar da Infancia como un medio para comunicar y acordar medidas que ellos observan y consideran necesarias.

César Pérez Ares y Olga Costa con Eros. / Iñaki Abella

La presencia de Eros ha aportado numerosos beneficios emocionales y educativos. Cada mañana, y la de ayer no fue una excepción, es habitual ver como el gato recibe a los niños y sus familias a la entrada del colegio, regalando momentos de calma y cariño a través de caricias y de su contacto cercano. Estas rutinas, explican desde el centro, se han convertido en una escena cotidiana muy especial, que refuerza el vínculo afectivo, ayudando a crear un ambiente escolar más tranquilo, acogedor y empático.

El gato también se ha ido integrando de forma natural en el día a día del centro como recurso educativo transversal, permitiendo que se trabaje la educación emocional, la convivencia, el respeto por los animales y la sensibilización hacia el bienestar animal desde una experiencia real y significativa.

Desde el Refugio se destacaba ayer la implicación del colegio Viñagrande y de todas las familias que forman parte de esta iniciativa, afirmando que «la historia de Eros demuestra que la convivencia responsable entre animales y comunidad educativa no solo es posible, sino profundamente enriquecedora, y puede servir de inspiración y ejemplo para otros centros».