Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española

Tenía 83 años y su sepelio se celebrará mañana a las 17.30 horas en Ribadumia

Rafel Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol.

Rafel Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. / FDV

R. A.

Ribadumia

Luto en el fútbol español, y en particular, en el de la comarca de O Salnés, tras el fallecimiento de José Louzán Güimil, padre de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

De 83 años, Louzán Güimil siempre ha estado vinculado al mundo del deporte en Ribadumia, sobre todo al CD Ribadumia, un amor que heredó su hijo, que antes de presidir la federación gallega y la española fue jugador, entrenador y presidente de ese club.

El sepelio tendrá lugar este viernes en la iglesia de Ribadumia a partir de las 17.30 horas. Los restos mortales partirán del tanatorio para el funeral de cuerpo presente en Santa Baia y su traslado al cercano cementerio.

