Una excavadora daña la línea eléctrica a O Grove y deja sin luz al municipio

Una excavadora que se encontraba trabajando en la zona de Vilalonga en una obra privada dejó ayer sin luz a buena parte de O Grove y Sanxenxo tras «picar», de manera accidental, una de las dos líneas de alta tensión que dan suministro a la península meca. Todo ocurrió sobre las 15.00 horas, cuando toda la parte este del municipio meco se quedó sin luz, un corte en el suministro que duró unas dos horas, hasta que la empresa responsable del servicio consiguió resolver la situación.

El propio alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos explicaba ayer que «tuvimos un corte en el suministro energético en zonas importantes de O Grove, que se extendió por la zona este, afectando a un amplio espacio del casco urbano».

El corte energético se extendió durante aproximadamente dos horas y las causas por las que ocurrió, fueron explicadas al regidor por la empresa Fenosa. «Desde la empresa me explicaron que se debió a que una pala que estaba trabajando en una construcción en la zona de Vilalonga picó de manera accidental la línea de alta tensión a la altura de Vilalonga, dejando sin luz a O Grove y Portonovo».

O Grove cuenta con una línea alternativa de suministro eléctrico que se puso en marcha después de que hubiese un importante corte durante unas navidades. Sin embargo, esta línea de emergencia que es clave para evitar caídas de energía eléctrica en el municipio meco también sufrió una avería en el día de ayer.

Así lo reconoce el regidor de O Grove al explicar que «desde Fenosa me comunicaron, cuando les recordé la existencia de esa línea alternativa, que también sufrió una avería a causa de los efectos de la borrasca Joseph y eso hizo imposible que el suministro llegase a una parte importante de O Grove».

Cacabelos también valoró de forma positiva el trabajo de la empresa que gestiona la red, ya que «la reparación fue bastante rápida y todo O Grove, así como Portonovo y Vilalonga, vuelven a tener suministro eléctrico tras las dos horas en las que estuvimos sin ella».