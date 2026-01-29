Entregan el premio de pintura Ernesto Goday

La concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, anuncia –y anima a los grovenses a participar– que el día 6 se procederá a la entrega del XIII Premio de Pintura Ernesto Goday, en el que resultó ganador Manuel Carballeira Rivas con la obra titulada «En marea baixa».

El artista de Valdoviño recibirá los 3.000 euros con los que está dotado el premio, el correspondiente diploma y la medalla de la Asociación Española de Pintores y escultores, de la que formó el insigne artista grovense al que da nombre este certamen pictórico.

La cita es en la Casa da Cultura Manuel Lueiro, donde la entrega del premio se aderezará con la actuación del alumnado de la Escola de Música do Grove. Decir también que, junto a la ganadora, fueron seleccionadas otras siete obras –de las 48 presentdas a concurso– que forman parte de una exposición que puede visitarse allí mismo.