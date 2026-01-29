El corte de tráfico de Juan Carlos I se aplaza debido al mal tiempo

La calle Juan Carlos I permanecerá abierta durante todo el día de hoy, puesto que la empresa que va a realizar una obra en el edificio Dorna ha decidido aplazar los trabajos debido a las malas condiciones meteorológicas de estos días. De este modo, la avenida, que pasa por delante del Ayuntamiento de Vilagarcía, permanecerá plenamente operativa durante toda la jornada.

El corte de tráfico estaba previsto para hoy en las inmediaciones de la casa consistorial debido a la instalación de una gran grúa para la realización de obras en el edificio Dorna. Así, salvo nuevos imprevistos, la grúa se instalará finalmente el 5 de febrero (jueves).

Desde Ravella explicaron ayer que la instalación de la grúa se ha pospuesto por motivos de seguridad, ya que las malas condiciones meteorológicas, especialmente el viento, desaconsejan trabajar con este tipo de maquinaria para la elevación de materiales a gran altura y entre bloques de viviendas. La empresa comunicó el cambio a la Policía Local durante la mañana de ayer.