Clase de Xoanqui Ameixeiras sobre cocinar pulpo

El programa «O calendario da Ría na túa mesa» regresa hoy a la Praza de Abastos de Vilagarcía con un nuevo taller del cocinero Xoanqui Ameixeiras, dedicado al pulpo de la ría.

Desde las 11.30 horas, en la zona gastronómica del primer piso, elaborará tres recetas. La entrada es libre y gratuita, pero se recomienda inscribirse en ticket.vilagarcia.gal por una cuestión organizativa y para el mejor desarrollo de la clase.