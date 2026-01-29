Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clase de Xoanqui Ameixeiras sobre cocinar pulpo

La cita es en la Praza de Abastos a las 11.30 horas

El cocinero vilagarciano destaca por su didáctica a la hora de mostrar sus recetas.

El cocinero vilagarciano destaca por su didáctica a la hora de mostrar sus recetas. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El programa «O calendario da Ría na túa mesa» regresa hoy a la Praza de Abastos de Vilagarcía con un nuevo taller del cocinero Xoanqui Ameixeiras, dedicado al pulpo de la ría.

Desde las 11.30 horas, en la zona gastronómica del primer piso, elaborará tres recetas. La entrada es libre y gratuita, pero se recomienda inscribirse en ticket.vilagarcia.gal por una cuestión organizativa y para el mejor desarrollo de la clase.

