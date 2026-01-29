Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Clasclás fija su novena edición en Vilagarcía a finales de junio

Se celebrará entre los días 20 y 27

El evento es un referente para los amantes de la música clásica.

El evento es un referente para los amantes de la música clásica. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La música clásica volverá a reinar en Vilagarcía del 20 al 27 de junio con la celebración de la novena edición del Clasclás, un festival internacional plenamente consolidado en la agenda cultural de la ciudad e integrado en la marca VGA 365. El Concello, a través del Conservatorio Municipal, ha confirmado las fechas y aprobado el proyecto en Xunta de Goberno Local, con el objetivo de profundizar en la excelencia artística y reforzar su relevancia en el panorama europeo.

Aunque el programa detallado se presentará en primavera, la organización avanza la presencia de intérpretes internacionales de reconocido prestigio y agrupaciones de primer nivel, en una edición que pretende dar un paso adelante en proyección y calidad. Se mantienen los conciertos en espacios de interés histórico y patrimonial —como la iglesia conventual de Vista Alegre, el pazo de la Golpelleira o el Salón García—, además del Auditorio Municipal y actuaciones en la calle.

El certamen conservará sus cinco ejes: Sinfónico-Artístico, Matinée, Social y comunitario, Pedagógico-Masterclass y Clasclás a Pé de Rúa, reforzando su vocación formativa e inclusiva. El festival cuenta con financiación municipal y apoyo de +Provincia, Xunta y patrocinio privado.

