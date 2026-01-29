CIG-Ensino convoca un encierro en el Cotarelo Valledor

El sindicato CIG-Ensino convoca un encierro para hoy en el instituto Armando Cotarelo Valledor, situado en Sobradelo (Vilagarcía). Se trata de una protesta contra la Xunta de Galicia, y los participantes se encerrarán en el centro a partir de las 18.00 horas. Eso sí, las entradas y salidas serán «totalmente flexibles» para los profesores, alumnos o padres que no quieran secundar la acción, advirtió ayer la propia CIG.

El sindicato está realizando encierros rotatorios en centros educativos de 14 municipios gallegos para reclamar mejoras en el sistema educativo.