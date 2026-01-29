Catoira y Pontecesures reciben el informe sobre su potencial energético

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entregó ayer a representantes de los Concellos de Catoira, Pontecesures y otros nueve los últimos informes elaborados por la Oficina de Transformación Comunitaria, con la intención de impulsar nuevos modelos de producción y consumo de energía más sostenibles y eficientes en el ámbito local.

Con este acto, celebrado en el Pazo provincial, se completa un proyecto iniciado hace casi dos años y dirigido a los 59 municipios pontevedreses de menos de 50.000 habitantes, enmarcado en el programa +Renovables.

Los estudios entregados analizan el potencial energético específico de cada municipio, teniendo en cuenta sus características territoriales y estructurales, y ofrecen una base técnica para planificar su transición energética, según los responsables provinciales.

López detalló que esos informes «son una herramienta fundamental para la planificación energética», porque cada municipio tiene su propio potencial, «ya sea en energía solar, eólica o biogás», indicó.

En el encuentro también participó el diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, quien detalló los objetivos y el alcance de la iniciativa.

A la convocatoria asistieron alcaldes, concejales y personal técnico de los Concellos de A Guarda, Nigrán, Mos, Ponteareas, Catoira, Pontecesures, A Cañiza, Covelo, Mondariz-Balneario y Pazos de Borbén.

Durante este encuentro también recibieron las explicaciones de los técnicos sobre las conclusiones del informe, estructurados en un análisis del potencial de las energías renovables en cada municipio y un estudio de viabilidad para la implantación de plantas fotovoltaicas en edificios públicos.

La Oficina cuenta con un presupuesto total de 750.000 euros, de los que 500.000 proceden de fondos europeos. Desde su puesta en marcha se han realizado más de un centenar de reuniones, estudios y asesoramientos... De hecho, ya hay comunidades energéticas en marcha.

El presidente indicó que ahora se entra en una nueva fase, acompañando a las villas con conocimiento técnico, asesoramiento y coordinación.