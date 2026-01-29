Catoira licita la conexión peatonal entre el casco urbano y la laguna de Pedras Miúdas

El Concello de Catoira ha sacado a licitación la construcción de una senda peatonal que unirá el casco urbano del municipio con uno de sus parajes más atractivos, el de la laguna de Pedras Miúdas. La obra se ha tasado en cerca de 800.000 euros y contará con el respaldo financiero de la Diputación de Pontevedra, que aportará medio millón de euros para sacar adelante la iniciativa.

El proyecto nace con la intención de establecer una conexión peatonal entre el centro urbano de Catoira y este enclave turístico, en el que se va a mejorar la accesibilidad y se recuperará un importante espacio público para uso y disfrute de las personas.

El proyecto contempla la creación de una plataforma única en la que se da prioridad a los peatones y al drenaje de las aguas pluviales. El estudio que se ha diseñado también contempla la renovación de todas las luminarias con LED, además de la instalación de diferente mobiliario urbano. La actuación contempla también la recuperación del trazado histórico del antiguo Camiño Real, así como la realización de diferentes mejoras en sendas naturales próximas a la laguna y a los molinos de viento que necesitan ser restauradas para convertirse en un atractivo turístico del Concello.