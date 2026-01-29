Catoira licita la conexión peatonal entre el casco urbano y la laguna de Pedras Miúdas
La obra está tasada en cerca de 800.000 euros y cuenta con el respaldo de la Diputación
El Concello de Catoira ha sacado a licitación la construcción de una senda peatonal que unirá el casco urbano del municipio con uno de sus parajes más atractivos, el de la laguna de Pedras Miúdas. La obra se ha tasado en cerca de 800.000 euros y contará con el respaldo financiero de la Diputación de Pontevedra, que aportará medio millón de euros para sacar adelante la iniciativa.
El proyecto nace con la intención de establecer una conexión peatonal entre el centro urbano de Catoira y este enclave turístico, en el que se va a mejorar la accesibilidad y se recuperará un importante espacio público para uso y disfrute de las personas.
El proyecto contempla la creación de una plataforma única en la que se da prioridad a los peatones y al drenaje de las aguas pluviales. El estudio que se ha diseñado también contempla la renovación de todas las luminarias con LED, además de la instalación de diferente mobiliario urbano. La actuación contempla también la recuperación del trazado histórico del antiguo Camiño Real, así como la realización de diferentes mejoras en sendas naturales próximas a la laguna y a los molinos de viento que necesitan ser restauradas para convertirse en un atractivo turístico del Concello.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- Arousa hace aguas
- Galicia arranca el año con 3.583 bateas, el 73% de los establecimientos acuícolas totales
- Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla