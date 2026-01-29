Cambados prevé más trampeos para mantener las palomas a raya

El Concello de Cambados está satisfecho con la campaña de control de la población de palomas y prevé realizar nuevos trampeos para mantenerla a raya y prolongar los buenos resultados.

Que se sepa, es la primera actuación de este tipo realizada por la administración y era una necesidad, pues el número de pájaros estaba provocando problemas de salubridad, deterioro de edificio privados y espacios públicos… Pues sus excrementos son extremadamente ácidos.

La iniciativa se desarrolló en el primer semestre del año pasado a través de una empresa especializada, Rapiñas do Salnés Cetrería, y logró «quitar una cantidad importante. Se notó la diferencia», explica el alcalde, Samuel Lago.

No obstante, ante la rápida reproducción de estos animales y la llegada de ejemplares procedente de otros lugares es posible que vuelva a convertirse en un problema, así que la Concellería de Medio Ambiente prevé repetir la acción dentro de un tiempo, incluso cada año. «No sería de tanta duración como la realizada, que fue de seis meses, pero sí con cierta frecuencia o cuando detectemos un incremento con el objetivo de mantener la población a raya», añade el regidor.

Cabe recordar que las previsiones del cetrero eran rebajar el número a medio centenar, aproximadamente, de las 2.500 que, calculaba, podían estar viviendo en la capital del albariño.

No darles de comer

Ese medio centenar está considerada como la cifra ideal para zanjar los problemas por excrementos y otras molestias, como las denunciadas por los vecinos ante el Ayuntamiento.

Fue una actuación integral, empezando por la localización de lo que llaman palomares; casas sin abandonar, pero deshabitadas con huecos en tejados o ventanas que son coladeros para que los pájaros críen. A partir de ahí colocaron cinco jaulas trampa para capturarlas. Su destino final es la suelta en campos de Castilla y esta actividad cumple con las exigencias de la Lei de Benestar Animal.

Aunque la administración realiza este tipo de intervenciones, los expertos señalan que es importante no alimentar a los pájaros, además de que está prohibido.