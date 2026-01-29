Las ayudas provinciales al asociacionismo dejaron 115.000 euros en Valga

Representantes de asociaciones valguesas asistieron esta semana a una charla sobre las ayudas del plan de Acción Comunitaria de la Diputación para este año.

El alcalde, José María Bello Maneiro, y los concejales Carmen Gómez, Malena Isorna y José Ángel Souto acompañaron en el acto al diputado Javier Tourís y técnicos de la administración provincial que explicaron al por menor la convocatoria, publicada en el BOP del 2 de enero.

En conjunto, los programas Provincia Comunitaria, +Aqua y +Novaqua cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros, un 20% más que el pasado año.

Bello Maneiro y Tourís animaron a las asociaciones a presentarse, ya que pueden recibir ayudas de hasta 10.000 euros para sus proyectos de acondicionamiento de locales, equipación, mejora de la gestión del agua.

Desde el Ayuntamiento recordaron que la villa fue en 2025 uno de los cuatro municipios de la provincia que más fondos recibió de estos programas: casi 115.000 euros repartidos entre doce colectivos.

Las autoridades provinciales y locales en la presentación. / FdV

El Comunitaria está dirigido a asociaciones vecinales y de mujeres rurales, que pueden invertir las ayudas en obra nueva o reforma de local, adquisición de mobiliario y equipación informática, audiovisual o para actividades.

El +Aqua es para comunidades de aguas legalmente constituidas, que pueden destinar el dinero a mejoras en las instalaciones de las traídas, digitalización y eficiencia energética. Y +Novaqua también es para estos colectivos y tiene como objetivo la regularización de traídas financiando los proyectos de legalización, analíticas obligatorias, estudios...