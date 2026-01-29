Avanzan en el uso del mejillón como biosensor frente al cambio climático

El sector bateeiro gallego tuvo esta tarde una nueva oportunidad para profundizar en sus carencias, necesidades y retos futuros.

Lo hizo en el marco de una jornada formativa avalada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cual formaba parte del programa Pleamar y, más concretamente, del proyecto «Monitorización en tiempo real del cultivo de mejillón en batea: Herramientas para una gestión flexible y resiliente al cambio climático», más conocido como Momento.

Una propuesta centrada en desarrollar «un sistema de alerta temprana, basado en el mejillón como biosensor, de manera que permita integrar de forma directa los efectos de las variaciones ambientales en el estado fisiológico de los animales en cultivo»

La idea es «utilizar un sensor de bajo coste» desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que permite «monitorizar el comportamiento valvar (frecuencia y amplitud) en tiempo real, y caracterizar ese comportamiento como indicador de episodios de estrés térmico».

Un momento de la charla. / Iñaki Abella

Esto permite «diseñar medidas de mitigación en cuanto a la producción de mejillón», como puede ser el traslado de cuerdas, y obtener información del estado ambiental para el desarrollo de medidas de monitorización y gestión ambiental.

Esta sesión de trabajo, titulada «Retos del sector miticultor y herramientas para afrontarlos: diálogo Atlántico-Mediterráneo», estaba cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) y se desarrolló en la sede del edificio vilagarciano Mexillón de Galicia, pero también en formato online.

Se ideó pensando en las asociaciones de productores de mejillón y bateeiros independientes, tanto tratando de favorecer la colaboración e intercambio de experiencias entre las demarcaciones Atlántica y Mediterránea, como para «identificar retos comunes y particulares de cada una de ellas».

También con el propósito de «intercambiar diferentes herramientas que existen en cada demarcación para identificar necesidades futuras para flexibilizar la gestión del cultivo y conseguir un sector más resiliente frente a las amenazas del cambio climático».

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Se trata de integrar a los mejilloneros en todo el proceso «para incentivarlos en el codiseño y utilización de herramientas de gestión adaptativa y promover la digitalización y el desarrollo de nuevas capacidades, que fomenten nuevas vocaciones en el sector y una integración más eficaz de diferentes colectivos», aduce el CSIC.

Ángeles Longa Portabales, responsable del departamento de I+D del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, puso sobre la mesa los principales retos abordados por el sector miticultor en Galicia en la última década, mientras que Gerardo Bonet, gerente de la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro (Fepromodel), se refirió a los nuevos retos de la miticultura en aquella región.

A su vez, Laura G. Peteiro y Eve Galimany, investigadoras del CSIC, disertaron sobre las «nuevas herramientas y estrategias para un cultivo más resiliente», desmenuzando el proyecto Momento y otras iniciativas de relevancia para el sector.