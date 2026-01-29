Arousa gana viajeros de larga distancia pese a la pérdida de trenes directos

La estación de tren de Vilagarcía de Arousa registró el año pasado un total de 88.758 viajeros de larga distancia, una cifra superior a la del año anterior a pesar de que la capital arousana perdió en 2025 trenes directos con Madrid. Eso sí, la terminal ferroviaria de Vilagarcía cerró el pasado ejercicio con menos pasajeros que en 2024 y 2023, debido, entre otros motivos, a la desaparición de los abonos gratuitos.

Según datos oficiales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), durante el año pasado subieron o bajaron en la estación de Vilagarcía un total de 1.090.211 pasajeros, de los cuales 1.001.453 utilizaron trenes de media distancia (fundamentalmente para desplazarse a las ciudades de Vigo, Pontevedra, Santiago o A Coruña), y los restantes 88.758 fueron en convoyes de alta velocidad o larga distancia.

El dato total de viajeros es inferior a los de 2024 y 2023. En ese último año, el Gobierno central sacó unos abonos gratuitos, en el marco de un paquete de medidas para combatir la inflación. Y eso provocó un súbito crecimiento de los usuarios del ferrocaril. En 2022, habían pasado por la terminal ferroviaria de Vilagarcía 784.912 personas, y en 2023 pasaron a ser 1.090.213.

El crecimiento se mantuvo en 2024, hasta un total de 1.154.876 pasajeros. Pero a mediados del pasado 2025 entraron en funcionamientos otros bonos, y eso se tradujo en una caída generalizada de viajeros. En el caso de Vilagarcía, se contabilizaron el año pasado 1.090.211 usuarios, menos que en los dos años precedentes.

Alta velocidad

Los datos oficiales del ADIF apuntan a un crecimiento rápido en el volumen de viajeros de la alta velocidad, a pesar de la controvertida pérdida de trenes directos con Madrid. En 2022, subieron o bajaron del tren de larga distancia en Vilagarcía 34.343 personas; al año siguiente fueron pocos más (39.108); pero en 2024 ya se disparó la cifra, debido a la ampliación de las frecuencias, llegando a los 68.584 pasajeros. La cifra volvió a incrementarse en 2025, hasta llegar a los 88.758.

En cambio, ha bajado el número de usuarios de media distancia. En 2022, eran 750.569. Al año siguiente, Vilagarcía rebasó por primera vez el umbral del millón de usuarios (1.051.105). En 2024, fueron incluso más (1.086.292). Y en el pasado ejercicio, la cifra bajó a 1.001.453.

Por número de trenes, en Vilagarcía pararon el año pasado 1.543 convoyes de larga distancia, 12 urbanos o de cercanías, y 12.691 de media distancia. Vilagarcía es la sexta estación ferroviaria gallega con más viajeros, solo superada por las de las grandes ciudades. La de Pontevedra, por ejemplo, cerró el ejercicio pasado con 1.466.948 usuarios.