Vilanova y Meaño estrenan el programa para jóvenes «Explora Manzaneda»

Un total de 40 niños de Meaño y Vilanova estrenan esta semana Explora Manzaneda, el nuevo programa de la Diputación diseñado para promover actividades juveniles de ocio y de tiempo libre mediante la enseñanza y el fomento de prácticas deportivas de invierno. El alumnado de los institutos de Meaño y A Basella asistirán a la única estación de montaña con la que cuenta Galicia desde la mañana de hoy hasta el viernes.

Fuentes provinciales explicaron que a través de esta iniciativa, destinada a los centros de enseñanza pública con educación secundaria situados en los Concellos del reto demográfico de la provincia, se ofrece «una experiencia única de convivencia y de aprendizaje en el medio natural que contribuye a la formación integral de la juventud pontevedresa a través del deporte, la naturaleza y el respeto por el entorno».

Noticias relacionadas

Tanto el alumnado como los docentes acompañantes disfrutarán de alojamiento en régimen de pensión completa en un establecimiento de la zona, con una subvención de 160 euros por persona que incluyen el desplazamiento de ida y vuelta en autobús, el alojamiento y pensión completa, así como un curso de iniciación al esquí con todo el equipo y materiales necesarios, entre otras cuestiones.