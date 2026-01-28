Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) subasta un local comercial o de oficinas situado en la primera planta de un edificio de la calle Alejandro Cerecedo, en el centro de Vilagarcía. El inmueble tiene una superficie de 864 metros cuadrados, y el primer tipo de subasta es de 584.200 euros. En caso de no adjudicarse por ese precio, se licitaría a partir de 496.570 euros.

La subasta será pública, el 8 de abril en Madrid.