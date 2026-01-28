El Revenidas, finalista en tres categorías de los Iberian Festival

El Festival Revenidas vuelve a asomarse a la primera línea del circuito festivalero peninsular. El evento de Vilaxoán ha sido seleccionado como finalista en tres apartados de los Iberian Festival Awards 2026, una triple candidatura que reconoce tanto su propuesta artística como el trabajo que sostiene la experiencia más allá del escenario. Opta a Mejor Programación Cultural, a Mejor Cobertura de Vídeo —con el sello de Xoán Tourís— y a Mejor Alojamiento y Recepción.

La presencia en esas categorías resume una manera de entender el festival: un encuentro musical, sí, pero también un una seña de identidad que pone en valor el territorio a la hora de desarrollar lo que es un producto con sello propio. En el plano cultural, el Revenidas no se limita a encadenar conciertos; construye un programa paralelo que dialoga con la identidad marinera del puerto y con la vida de la villa. Ahí encajan actividades ya emblemáticas como el roteiro por Vilaxoán, los conciertos a bordo, la sardiñada popular o la gala de circo solidaria, piezas que completan la experiencia y le dan continuidad en la memoria de los asistentes.

La candidatura a la mejor cobertura audiovisual subraya una narrativa visual que busca captar emociones, detalles y momentos irrepetibles, mientras que el reconocimiento a la acogida pone el foco en un dispositivo de servicios y hospitalidad pensado para que público y artistas se sientan cuidados. Son muchos los centenares de personas que optan por la oferta de alojamiento que cada año posibilita el Revenidas.

Aunque la organización aún no ha avanzado nombres del cartel de cara a la próxima edición, el festival mantendrá su filosofía: combinar figuras destacadas de la escena gallega, estatal e internacional, con atención a la paridad de género y a la presencia de lenguas minorizadas. La gala de entrega de premios se celebrará el 14 de marzo en Ponta Delgada (Azores).