El PP tilda de «lamentable» el estado del pabellón de Carril

Exigen una actuación urgente al Concello por goteras que ocupan el 80% del total de la pista

Las goteras forman parte de las características del pabellón. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía ha vuelto a cargar contra el estado del pabellón municipal de Carril, al que califica de «lamentable», y reclama al gobierno local una intervención «urgente» para resolver las filtraciones y el deterioro de unas instalaciones utilizadas a diario por clubes y usuarios del deporte base.

Según los populares, las goteras siguen siendo el principal problema: aseguran que el agua llega a anegar cerca del 80% de la superficie de la pista en jornadas de lluvia, lo que obliga a colocar cubos y toallas para contenerla. La situación, añaden, ya ha obligado a suspender entrenamientos por el riesgo de resbalones y lesiones.

El grupo municipal también pone el foco en el estado de los vestuarios y en lo que define como una cadena de «parches» tras las supuestas mejoras anunciadas por el ejecutivo. La portavoz popular, Ana Granja, recuerda que el asunto ya fue denunciado y llevado a pleno en 2023. A su juicio, las medidas adoptadas desde entonces —como la instalación de deshumidificadores y el anuncio de obras para acabar con las filtraciones— no han tenido efectos reales y han acabado siendo, afirma, «otra chapuza más».

«Hacer las cosas dos veces por no hacerlas bien a la primera nos sale muy caro a todos. Lo de Carril no es un error puntual: es falta de planificación crónica», sostiene Granja, que reprocha que se recepcionen obras sin rematar y se vuelva una y otra vez sobre los mismos desperfectos.

El PP exige una solución definitiva, «integral», y pide al gobierno de Alberto Varela que priorice el mantenimiento para que niños y jóvenes puedan entrenar en condiciones seguras, dignas y habituales. «No se trata de presumir de inversiones, sino de que se resuelvan problemas. Pueden dar los números que quieran, la realidad es que llueve dentro y no se puede utilizar».

