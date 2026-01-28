El PP alerta del «riesgo real» de la fuga de empresas de Sete Pías por falta de espacio
La oposición cambadesa pide al gobierno que tramite ya una ampliación
El PP de Cambados lleva al pleno de mañana una moción para reclamar una ampliación del polígono industrial ante la falta de parcelas libres y no solo para atraer nuevos negocios, sino para el crecimiento de los asentados. Y es que ve en el traslado de Svenska Bearing a Baión un «aviso claro y preocupante del riesgo real de perder más empresas».
Cabe recordar que el cuatripartito presentó hace año y medio una alianza con Zona Franca de Vigo para hacerlo, pero los populares creen que no se está actuando con urgencia y «varias empresas advirtieron públicamente de la posibilidad de trasladar su actividad a otros Concellos ante la imposibilidad de crecer».
De hecho, aseguran que la marcha de la sociedad dedicada a la fabricación de cojinetes para el sector naval «no es un caso aislado» y «es un aviso» de que la falta de espacio «es una clara amenaza para el tejido productivo» porque el parque industrial «es clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la fijación de población».
Así, la marcha de más empresas «supondría un grave perjuicio económica y social», añaden y creen que todo está pasando por «la falta de previsión, la inacción y la ausencia de una estrategia industrial clara por parte del Concello».
Por todo ello, reclaman al Ejecutivo que «asuma su responsabilidad y lidere, en colaboración con la Xunta» una ampliación, iniciando de «manera inmediata» los estudios técnicos y urbanísticos precisos y que establezca una hoja de ruta «clara y con plazos definidos y objetivos concretos». A mayores, pide medidas para evitar más fugas y que de todo se informe, incluyendo a empresarios y agentes sociales.
