La plaza de Cambados no cumple para ser Mercado Excelente

La plaza de abastos de Cambados no cumple en su estado actual los requisitos para obtener el sello de la red Mercado Excelente de la Xunta; serían necesarias «reformas y una inversión importante». Así lo reconoce el propio Concello y así, las aspiraciones de contar con unas instalaciones en condiciones vuelven al bucle en el que llevan diez años.

A finales de 2025 parecían ver la luz al final del túnel con la aprobación del plan especial portuario y el mantenimiento de los compromisos de financiación de otras administraciones, sin los cuales, no sería posible, porque hace falta un proyecto de envergadura que las arcas municipales no pueden asumir en solitario.

Pero la Xunta ha puesto como requisito la realización de un diagnóstico de la situación y usos del mercado y según el concejal de Comercio, Tino Cordal, fue más que eso; «es indispensable, obligatorio». El propósito final es que opten a ser Mercado Excelente, de hecho, es el primer paso exigido para cualquier establecimiento.

Para impulsar esta red de mercados, la Consellería de Comercio ofrece subvenciones y precisamente ayer salió publicada la convocatoria de este año.

Los Ayuntamientos pueden pedir dinero para contratar ese estudio a una empresa -con una inversión máxima subvencionable de 15.000 euros- y también para reformas, pero es obligatorio tener primero ese análisis, así que Cambados solo puede concurrir a lo primero y así lo hará -ya tiene una consultoría-. No obstante, parece imposible que obtenga el Mercado Excelente este año.

Cordal reconoce que realizaron una inspección previa por sus medios y que hacen falta «muchos cambios», empezando por la renovación del suelo y la cubierta. «Para conseguirlo hay que hacer reformas importantes y mucha inversión porque tal y como está ahora, está lejos de cumplir los requisitos», abunda el alcalde, Samuel Lago.

Así las cosas, en la parte de la financiación que le han pedido a la Xunta, el proyecto parece condenado a pasar otro año moviendo más que máquinas, papeles. La próxima convocatoria ordinaria de subvenciones no saldrá hasta principios de 2027 y en ningún momento se habló de recibir una aportación directa para este proyecto que, cabe recordar, se mueve entre mantener el plan inicial de construir una nueva plaza o reformar la actual.

Los mandatarios municipales dicen que lo decidirán según lo que diga el diagnóstico, pero entonces surge el dilema, pues reformar para luego demoler carece de sentido y una rehabilitación únicamente dirigida al sello podría ser insuficiente para el ya bastante parcheado edificio. Cordal pide ir paso a paso: «Si queremos su colaboración tenemos que hacer primero el estudio. Luego iremos viendo».