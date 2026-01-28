O Grove registra otro robo con un botín de dinero y un cubo lleno de alcohol

Los ladrones han vuelto a actuar en O Grove con la entrada en dos locales de hostelería. En uno de ellos consiguieron un botín nutrido de unos mil euros en monedas y una veintena de botellas de alcohol, sin sumar los daños provocados para entrar en los establecimientos.

Los hechos sucedieron en la calle de la Platería sobre las cuatro de la madrugada del martes por parte de como mínimo dos hombres, cuyas andanzas quedaron grabadas en las cámaras del café heladería Romeo. También entraron en el establecimiento de al lado, el Orballo, pero no consta que consiguieran llevarse nada.

En las imágenes se les puede ver con el rostro cubierto y destrozando la máquina tragaperras y llenando y transportando un gran cubo de la basura lleno de botellas. «No le debe gustar la ginebra porque la dejaron atrás y solo se llevaron ron y wishky», explicaba ayer su propietaria, Julie Mansi Torres, intentando poner al mal tiempo buena cara.

Cerca de una veintena de unidades que se suman al resto del botín: unos mil euros de la máquina tragaperras, que reventaron, aunque la pérdida y el arreglo corresponden a la empresa propietaria, y unos 30 euros en monedas que tenían en un cajón para cambio.

La hostelera relata que también intentaron abrir la caja registradora, pero es un modelo de cobro automático, está bien blindada y no fueron capaces.

De momento, lo peor es el sobresalto en pleno mes de vacaciones del local y los daños provocados. Ayer Mansi Torres aún no los había cuantificado, pero echando un vistazo se podría estar hablando de unos cuatro mil euros en reparaciones y reposiciones.

Los ladrones accedieron al local forzando la verja metálica de una puerta trasera que da a un patio. También rompieron una cámara de vigilancia exterior, pero se dejaron las del interior que grabaron todo su trajín.

La dueña del Romeo se enteró porque están aprovechando el cierre vacacional para realizar algunas reparaciones y los obreros se encontraron todo revuelto por la mañana.

La tragaperras destrozada para extraerle la recaudación / FdV

La grovense denunció los hechos ante la Guardia Civil y es la primera vez que sufre un asalto de este tipo. Hace algún tiempo le robaron, pero porque una trabajadora perdió las llaves del local en la calle y una persona aprovechó la ocasión para delinquir.

En el Instituto Armado han abierto las correspondientes diligencias, como hicieron el pasado fin de semana en el robo de un bar de San Vicente. Al cierre de esta edición no les constaban más denuncias y los agentes recomiendan hacerlo en caso de ser víctima de un delito para posibilitar su investigación.

La localidad llevaba un tiempo tranquila tras la oleada de robos de la primavera de 2025 que cesó tras practicar este cuerpo y la Policía Local una serie de detenciones.