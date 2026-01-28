Medio Rural estudia vías de colaboración con Hortasol
Reunión con la sociedad cambadesa como parte de la política de impulso del sector hortícola
Cambados
El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se reunió ayer con la empresa Hortasol para evaluar vías de colaboración a favor del desarrollo del sector hortícola gallego, indicaron desde la Xunta. También recordaron que la Consellería de Medio Rural cuenta con el Plan Estratéxico da Horta de Galicia 2023-2030 para seguir potenciándolo y convertir Galicia en un referente en la producción hortícola de calidad.
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- Arousa hace aguas
- Galicia arranca el año con 3.583 bateas, el 73% de los establecimientos acuícolas totales
- Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla
- Un coche disputado tras una venta acaba inmovilizado en Vilagarcía