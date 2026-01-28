Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Medio Rural estudia vías de colaboración con Hortasol

Reunión con la sociedad cambadesa como parte de la política de impulso del sector hortícola

Un momento de la reunión entre la Xunta y Hortasol. | FdV

Un momento de la reunión entre la Xunta y Hortasol. | FdV

R. A.

Cambados

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se reunió ayer con la empresa Hortasol para evaluar vías de colaboración a favor del desarrollo del sector hortícola gallego, indicaron desde la Xunta. También recordaron que la Consellería de Medio Rural cuenta con el Plan Estratéxico da Horta de Galicia 2023-2030 para seguir potenciándolo y convertir Galicia en un referente en la producción hortícola de calidad.

TEMAS

Tracking Pixel Contents