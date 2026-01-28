Medio Rural estudia vías de colaboración con Hortasol

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se reunió ayer con la empresa Hortasol para evaluar vías de colaboración a favor del desarrollo del sector hortícola gallego, indicaron desde la Xunta. También recordaron que la Consellería de Medio Rural cuenta con el Plan Estratéxico da Horta de Galicia 2023-2030 para seguir potenciándolo y convertir Galicia en un referente en la producción hortícola de calidad.