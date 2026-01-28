James Rhodes hará sonar su «Manía» al piano del Auditorio

El Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa recibirá el 27 de marzo, a las 20.30 horas, a James Rhodes, uno de los pianistas más populares y heterodoxos del circuito clásico, que aterriza en la ciudad con «Manía», un espectáculo concebido para romper la distancia habitual entre escenario y patio de butacas.

Lejos del formato de recital al uso, Rhodes combina la interpretación al piano con una presentación de tono íntimo y directo: introduce cada pieza, sitúa el contexto en que fue compuesta y explica al público por qué la ha elegido. Ese diálogo constante, con interacción y humor en directo, convierte el concierto en una experiencia narrativa. El programa reúne obras de Chopin, Bach, Rachmaninov, Brahms, Schubert y Beethoven, compositores que el músico británico —nacionalizado español— reivindica como un refugio emocional para superar obstáculos.

Las entradas se pondrán a la venta hoy, 28 de enero, a través de ataquilla.com, con precios de 42, 40 y 38 euros, más gastos de gestión.

Rhodes mantiene una relación estrecha con Galicia y con el idioma gallego y se ha consolidado como divulgador musical gracias a su carisma y a un estilo cercano al «stand-up» sobre el escenario. Su proyección pública despegó en 2009, cuando grabó su primer disco, y se amplió con álbumes y libros, entre ellos el exitoso «Instrumental. Memorias de música, medicina y locura». Tras colaborar en «A vivir», hoy conduce su espacio «En clave de Rhodes» en una emisora nacional.